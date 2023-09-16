У Харкові вибухи: росіяни обстрілюють місто

Вибухи. Ілюстративне фото: google.com

У Харкові пролунали вибухи. Наразі місто перебуває під обстрілом російської армії.

Про це повідомили очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов та мер Харкова Ігор Терехов.

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"Окупанти завдають ударів по Харкову. Перебувайте в укриттях!" — написав Синєгубов.

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Ігор Терехов також закликав всіх мешканців бути обережними.

"У Харкові чутно звуки вибухів. Закликаю усіх бути обережними та перебувати в укриттях", — зазначив мер міста.

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Скільки ударів зафіксовано

Оновлено 11:22. Синєгубов повідомляє про щонайменше чотири удари по Харкову.

"Екстрені служби виїхали на місця влучань. Перебувайте в укриттях до відбою сигналу повітряної тривоги!", — наголосив він.

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Нагадаємо, 11 вересня російські окупанти обстріляли село Кутьківку Куп’янського району Харківської області. Для чергової атаки ворог використовував артилерію.