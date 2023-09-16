У Харкові вибухи: росіяни обстрілюють місто
У Харкові пролунали вибухи. Наразі місто перебуває під обстрілом російської армії.
Про це повідомили очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов та мер Харкова Ігор Терехов.
Що відомо
"Окупанти завдають ударів по Харкову. Перебувайте в укриттях!" — написав Синєгубов.
Ігор Терехов також закликав всіх мешканців бути обережними.
"У Харкові чутно звуки вибухів. Закликаю усіх бути обережними та перебувати в укриттях", — зазначив мер міста.
Скільки ударів зафіксовано
Оновлено 11:22. Синєгубов повідомляє про щонайменше чотири удари по Харкову.
"Екстрені служби виїхали на місця влучань. Перебувайте в укриттях до відбою сигналу повітряної тривоги!", — наголосив він.
Нагадаємо, 11 вересня російські окупанти обстріляли село Кутьківку Куп’янського району Харківської області. Для чергової атаки ворог використовував артилерію.