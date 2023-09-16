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У Харкові вибухи: росіяни обстрілюють місто

16 вересня 2023 11:16
оновлено: 11:28
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
У Харкові вибухи: росіяни обстрілюють місто
Вибухи. Ілюстративне фото: google.com
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Харкові пролунали вибухи. Наразі місто перебуває під обстрілом російської армії.

Про це повідомили очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов та мер Харкова Ігор Терехов.

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"Окупанти завдають ударів по Харкову. Перебувайте в укриттях!" — написав Синєгубов.

Скриншот допису

Ігор Терехов також закликав всіх мешканців бути обережними.

"У Харкові чутно звуки вибухів. Закликаю усіх бути обережними та перебувати в укриттях", — зазначив мер міста. 

Скриншот допису

Скільки ударів зафіксовано

Оновлено 11:22. Синєгубов повідомляє про щонайменше чотири удари по Харкову. 

"Екстрені служби виїхали на місця влучань. Перебувайте в укриттях до відбою сигналу повітряної тривоги!", — наголосив він. 

Скриншот допису

Нагадаємо, 11 вересня російські окупанти обстріляли село Кутьківку Куп’янського району Харківської області. Для чергової атаки ворог використовував артилерію.

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