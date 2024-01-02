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Ракетний удар по центру Харкова — в прокуратурі з дрону показали кадри руйнувань

2 січня 2024 13:17
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Ракетний удар по центру Харкова — в прокуратурі з дрону показали кадри руйнувань
Наслідки ракетного удару у Харкові. Фото: Харківська обласна прокуратура
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Армія РФ сьогодні, 2 січня, завдала ракетного удару по центру Харкова. За допомогою дрону вдалося зафіксувати наслідки обстрілу у місті.

Відповідне відео опублікувала пресслужба Харківської обласної прокуратури.

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Як відомо, внаслідок атаки одна людина загинула, ще 47 отримали поранення, серед них п'ятеро дітей. 

"За даними слідства, 2 січня близько 07:30 збройні сили РФ завдали масований ракетний удар по цивільних обʼєктах центральної частини м. Харків. Зафіксовано три влучання ракет у Шевченківському районі", — йдеться у повідомленні місцевої прокуратури. 

Через російські удари було пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди, магазини, кафе, аптеки та автівки місцевих жителів. 

Нагадаємо, раніше очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов показав наслідки ракетного удару РФ по центру Харкова.

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