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Вирва в декілька поверхів — Синєгубов показав наслідки ракетного удару на Харків

2 січня 2024 10:57
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Вирва в декілька поверхів — Синєгубов показав наслідки ракетного удару на Харків
Наслідки обстрілу Харкова. Фото: t.me/synegubov
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Через ранкову ракетну атаку на Харків, місто зазнало значних руйнувань. Загинула 91-річна жінка, ще 44 людини, серед яких діти, отримали поранення.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов та показав наслідки удару. 

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Синєгубов розповів, що станом на зараз відомо про 44 постраждалих. Серед них п'ятеро дітей: три хлопчики віком дев'ять років та дівчатка — шість і 13 років. У потерпілих дітей — вибухові травми, забої, акубаротравми, гострі реакції на стрес. 

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Наслідки обстрілу Харкова. Фото: t.me/synegubov
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Наслідки обстрілу Харкова. Фото: t.me/synegubov
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Наслідки обстрілу Харкова. Фото: t.me/synegubov
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Наслідки обстрілу Харкова. Фото: t.me/synegubov
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Наслідки обстрілу Харкова. Фото: t.me/synegubov
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Наслідки обстрілу Харкова. Фото: t.me/synegubov
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Наслідки обстрілу Харкова. Фото: t.me/synegubov
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Наслідки обстрілу Харкова. Фото: t.me/synegubov

Крім того, голова ОВА розповів, що поранень також зазнали 24 жінки віком від 19 до 84 років і 15 чоловіків — від 24 до 60 років.

"Наразі 28 людей перебувають у лікарнях, в тому числі троє дітей. Медики оцінюють їх стан як середній", — йдеться у повідомленні. 

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Нагадаємо, сьогодні зранку загарбники також вдарили по центральній частині Харкова. Зруйновані будинки, автомобілі та господарчі споруди. 

Раніше повідомлялось, що внаслідок обстрілів постраждала 41 людина, з них двоє дітей. Також відомо про одну загиблу. Мер міста Ігор Терехов розповів, що росіяни атакували Харків ракетами "Кинджал". 

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