Вирва в декілька поверхів — Синєгубов показав наслідки ракетного удару на Харків
Через ранкову ракетну атаку на Харків, місто зазнало значних руйнувань. Загинула 91-річна жінка, ще 44 людини, серед яких діти, отримали поранення.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов та показав наслідки удару.
Наслідки ракетного удару по Харкову
Синєгубов розповів, що станом на зараз відомо про 44 постраждалих. Серед них п'ятеро дітей: три хлопчики віком дев'ять років та дівчатка — шість і 13 років. У потерпілих дітей — вибухові травми, забої, акубаротравми, гострі реакції на стрес.
Крім того, голова ОВА розповів, що поранень також зазнали 24 жінки віком від 19 до 84 років і 15 чоловіків — від 24 до 60 років.
"Наразі 28 людей перебувають у лікарнях, в тому числі троє дітей. Медики оцінюють їх стан як середній", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні зранку загарбники також вдарили по центральній частині Харкова. Зруйновані будинки, автомобілі та господарчі споруди.
Раніше повідомлялось, що внаслідок обстрілів постраждала 41 людина, з них двоє дітей. Також відомо про одну загиблу. Мер міста Ігор Терехов розповів, що росіяни атакували Харків ракетами "Кинджал".
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