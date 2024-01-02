Ракетный удар по центру Харькова - в прокуратуре с дрона показали кадры разрушений
Армия РФ сегодня, 2 января, нанесла ракетный удар по центру Харькова. С помощью дрона удалось зафиксировать последствия обстрелов в городе.
Соответствующее видео опубликовала пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
Что известно о ракетной атаке на Харьков 2 января
Как известно, в результате атаки один человек погиб, еще 47 получили ранения, среди них пятеро детей.
"По данным следствия, 2 января около 07:30 вооруженные силы РФ нанесли массированный ракетный удар по гражданским объектам центральной части г. Харьков. Зафиксировано три попадания ракет в Шевченковском районе", — говорится в сообщении местной прокуратуры.
Из-за российских ударов были повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, магазины, кафе, аптеки и автомобили местных жителей.
Напомним, ранее глава Харьковской ОВА Олег Синегубов показал последствия ракетного удара РФ по центру Харькова.
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