Ракетный удар по центру Харькова - в прокуратуре с дрона показали кадры разрушений

Последствия ракетных ударов в Харькове. Фото: Харьковская областная прокуратура

Армия РФ сегодня, 2 января, нанесла ракетный удар по центру Харькова. С помощью дрона удалось зафиксировать последствия обстрелов в городе.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

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Как известно, в результате атаки один человек погиб, еще 47 получили ранения, среди них пятеро детей.

"По данным следствия, 2 января около 07:30 вооруженные силы РФ нанесли массированный ракетный удар по гражданским объектам центральной части г. Харьков. Зафиксировано три попадания ракет в Шевченковском районе", — говорится в сообщении местной прокуратуры.

Из-за российских ударов были повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, магазины, кафе, аптеки и автомобили местных жителей.

Напомним, ранее глава Харьковской ОВА Олег Синегубов показал последствия ракетного удара РФ по центру Харькова.