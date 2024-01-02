У Харкові після ракетного удару вже понад 40 постраждалих, є загиблі, — ОВА

Наслідки обстрілів Харкова. Фото (архівне): t.me/synegubov

Внаслідок ракетного терору окупантів сьогодні зранку в Харкові кількість постраждалих зросла до 41 людини. Також відомо про одну загиблу.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Синєгубов розповів, що станом на зараз відомо про 41 постраждалого та одну загиблу внаслідок ракетного удару окупантів по Харкову. До медичних установ госпіталізовані 16 осіб.

Водночас мер міста Ігор Терехов розповів, що росіяни вдарили по місту ракетами "Кинджал".

"Маємо інформацію, яка потребує уточнення, про 41 пораненого. Також є інформація про загиблих — їхня кількість уточнюється. На місцях "прильотів" працюють відповідні служби, усі пожежі загасили", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, повітряна тривога по всій Україні почалася близько 07:00. Окупанти націлили свої ракети на Київ та Харків.

Додамо, що загарбники вдарили по центральній частині Харкова. Зруйновані будинки, автомобілі та господарчі споруди.