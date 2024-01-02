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У Харкові після ракетного удару вже понад 40 постраждалих, є загиблі, — ОВА

2 січня 2024 09:46
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У Харкові після ракетного удару вже понад 40 постраждалих, є загиблі, — ОВА
Наслідки обстрілів Харкова. Фото (архівне): t.me/synegubov
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Внаслідок ракетного терору окупантів сьогодні зранку в Харкові кількість постраждалих зросла до 41 людини. Також відомо про одну загиблу.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Наслідки удару по Харкову

Синєгубов розповів, що станом на зараз відомо про 41 постраждалого та одну загиблу внаслідок ракетного удару окупантів по Харкову. До медичних установ госпіталізовані 16 осіб. 

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Водночас мер міста Ігор Терехов розповів, що росіяни вдарили по місту ракетами "Кинджал". 

"Маємо інформацію, яка потребує уточнення, про 41 пораненого. Також є інформація про загиблих — їхня кількість уточнюється. На місцях "прильотів" працюють відповідні служби, усі пожежі загасили", — йдеться у повідомленні. 

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Нагадаємо, повітряна тривога по всій Україні почалася близько 07:00. Окупанти націлили свої ракети на Київ та Харків. 

Додамо, що загарбники вдарили по центральній частині Харкова. Зруйновані будинки, автомобілі та господарчі споруди. 

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