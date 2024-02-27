Ремонтував російські танки під час боїв за Харків — СБУ затримала поплічника окупантів

Розбитий російський танк. Фото: Міноборони України

Служба безпеки України затримала поплічника російських окупантів. Під час боїв за Харків він ремонтував російські танки.

Про це повідомила пресслужба СБУ у вівторок, 27 лютого.

Затримання поплічника росіян

Зловмисником виявився співробітник одного із заводів у Богодухівському районі. Він добровільно запропонував свої послуги окупантам та зайнявся ремонтом їхньої бронетехніки.

"Насамперед фігурант відновлював бойові здібності російських танків, бойових машин піхоти та колісних транспортних засобів, підбитих українськими захисниками під час боїв за Харків. Також ворожий поплічник "здавав" місцевих жителів, які чинили опір озброєній агресії Росії", — повідомили в СБУ.

Також підозрюваний допомагав окупантам ідентифікувати будинки громадян, які переїхали на територію, контрольовану Україною, після чого разом із ними робив злодійство. Він виносив все, включаючи особисті речі та автомобілі.

"За це командування підрозділів російських військ дозволяло фігуранту вільно пересуватися місцевістю та забирати частину награбованого майна", — додали в СБУ.

Після деокупації району підозрюваний намагався втекти, але СБУ його вчасно заарештувала. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

СБУ веде розслідування. Фото: СБУ

Нагадаємо, в Україні судитимуть двох колишніх правоохоронців із Маріуполя, які на початку війни перейшли на бік росіян.

Раніше на Харківщині оголосили підозру колишньому поліцейському, який працював на загарбників під час окупації Вовчанська.