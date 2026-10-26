Зруйновані будинки. Фото: Ізюмська МВА

У ніч проти 26 жовтня РФ завдала масованих авіаударів КАБами по Ізюму, що на Харківщині. Внаслідок обстрілу поранено троє осіб, пошкоджено житлові будинки, приміщення дитячо-юнацької школи та інфраструктурні об’єкти.

Про це повідомила Ізюмська міська військова адміністрація, передає Новини.LIVE.

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Росія обстріляла Ізюм 26 жовтня

Ізюмська МВА повідомила, що в ніч проти 26 жовтня, близько 02:40, зафіксовано влучання боєприпасів у двох районах міста:

У районі Замостя внаслідок падіння КАБів пошкоджено житлові будинки та приміщення дитячо-юнацької школи.

У районі Нафтовик КАБ влучила на територію приватного сектору. 10 приватних будинків зазнали пошкоджень та руйнувань.

Також на східній околиці Ізюма пошкоджено скління очисних споруд.

В Ізюмі є перебої з електропостачанням та інтернетом

Через атаку російських військ тимчасово знеструмлено абонентів на декількох вулицях міста. Повідомляється, що в частині Ізюму частково зник Інтернет. Внаслідок чергового обстрілу постраждало троє цивільних осіб, їм надали необхідну медичну допомогу.

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Інформація про наслідки російського обстрілу Ізюма уточнюється.

Допис про обстріл Ізюма. Скриншот: Telegram

Ми писали, що в ніч проти 25 жовтня РФ атакувала Харків дронами, а після цього повторно завдала ударів по рятувальниках, які намагались ліквідувати наслідки обстрілу. Відомо про постраждалих серед цивільних жителів і працівників ДСНС.

Новини.LIVE інформували, що російські війська використовують нову тактику на фронті Харківщини. Вони намагаються обійти позиції українських військових, вийти в тил малими групами, використовуючи для цього сприятливі погодні умови — туман. Попри це, військовим України вдається їх виявляти та знищувати.