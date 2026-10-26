РФ атакувала Ізюм КАБами: троє поранених
У ніч проти 26 жовтня РФ завдала масованих авіаударів КАБами по Ізюму, що на Харківщині. Внаслідок обстрілу поранено троє осіб, пошкоджено житлові будинки, приміщення дитячо-юнацької школи та інфраструктурні об’єкти.
Про це повідомила Ізюмська міська військова адміністрація, передає Новини.LIVE.
Росія обстріляла Ізюм 26 жовтня
Ізюмська МВА повідомила, що в ніч проти 26 жовтня, близько 02:40, зафіксовано влучання боєприпасів у двох районах міста:
- У районі Замостя внаслідок падіння КАБів пошкоджено житлові будинки та приміщення дитячо-юнацької школи.
- У районі Нафтовик КАБ влучила на територію приватного сектору. 10 приватних будинків зазнали пошкоджень та руйнувань.
Також на східній околиці Ізюма пошкоджено скління очисних споруд.
В Ізюмі є перебої з електропостачанням та інтернетом
Через атаку російських військ тимчасово знеструмлено абонентів на декількох вулицях міста. Повідомляється, що в частині Ізюму частково зник Інтернет. Внаслідок чергового обстрілу постраждало троє цивільних осіб, їм надали необхідну медичну допомогу.
Інформація про наслідки російського обстрілу Ізюма уточнюється.
Ми писали, що в ніч проти 25 жовтня РФ атакувала Харків дронами, а після цього повторно завдала ударів по рятувальниках, які намагались ліквідувати наслідки обстрілу. Відомо про постраждалих серед цивільних жителів і працівників ДСНС.
Новини.LIVE інформували, що російські війська використовують нову тактику на фронті Харківщини. Вони намагаються обійти позиції українських військових, вийти в тил малими групами, використовуючи для цього сприятливі погодні умови — туман. Попри це, військовим України вдається їх виявляти та знищувати.