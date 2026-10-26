Разрушенные дома. Фото: Изюмская городская администрация

В ночь на 26 октября РФ нанесла массированные авиаудары с применением КАБ по Изюму в Харьковской области. В результате обстрела ранены три человека, повреждены жилые дома, здание детско-юношеской школы и инфраструктурные объекты.

Об этом сообщила Изюмская городская военная администрация, передает Новини.LIVE.

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Россия обстреляла Изюм 26 октября

Изюмская ГВА сообщила, что в ночь на 26 октября, около 02:40, зафиксировано попадание боеприпасов в двух районах города:

В районе Замостья в результате падения кассетных боеприпасов повреждены жилые дома и помещения детско-юношеской школы.

В районе "Нефтяник" кассетная бомба попала на территорию частного сектора. 10 частных домов получили повреждения и разрушения.

Также на восточной окраине Изюма повреждено остекление очистных сооружений.

В Изюме наблюдаются перебои с электроснабжением и интернетом

Из-за атаки российских войск временно отключено электроснабжение абонентов на нескольких улицах города. Сообщается, что в части Изюма частично пропал интернет. В результате очередного обстрела пострадали трое гражданских лиц, им оказана необходимая медицинская помощь.

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Информация о последствиях российского обстрела Изюма уточняется.

Сообщение об обстреле Изюма. Скриншот: Telegram

Мы писали, что в ночь на 25 октября РФ атаковала Харьков дронами, а после этого повторно нанесла удары по спасателям, которые пытались ликвидировать последствия обстрела. Известно о пострадавших среди гражданских жителей и сотрудников ГСЧС.

Новини.LIVE сообщали, что российские войска используют новую тактику на фронте Харьковской области. Они пытаются обойти позиции украинских военных, выйти в тыл небольшими группами, используя для этого благоприятные погодные условия — туман. Несмотря на это, украинским военным удается их обнаруживать и уничтожать.