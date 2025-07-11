Харків атакували дрони 11 липня — у ДСНС розкрили наслідки

РФ атакувала Харків дронами — у ДСНС показали наслідки
Російські війська 11 липня завдали дронового удару по центру Харкова. Під ворожим вогнем опинився Салтівський район, де пошкоджена цивільна інфраструктура.
Про це повідомили у ДСНС та показали наслідки ворожої атаки.
Удар по Харкову 11 липня
Рятувальники розповіли, що сьогодні вранці ворог атакував Салтівський район Харкова. Внаслідок ударів сталися руйнування та пожежі у чотириповерховій недіючій будівлі, стоматологічній поліклініці, а також на даху житлового будинку.
Крім того, пошкоджені житлові будинки, пологовий будинок, крамниці, гараж та авто. Станом на зараз відомо про дев'ятьох постраждалих. На місці продовжують працювати відповідні служби.
Нагадаємо, зранку 11 липня у Харкові пролунали потужні вибухи. Ворог атакував місто ударними дронами.
Незадовго стало відомо, що окупанти вдарили по центру міста і внаслідок атаки є постраждалі.
Читайте Новини.LIVE!