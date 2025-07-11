Харків атакували дрони 11 липня — у ДСНС розкрили наслідки

Рятувальники на місці обстрілу у Харкові. Фото: ДСНС

Російські війська 11 липня завдали дронового удару по центру Харкова. Під ворожим вогнем опинився Салтівський район, де пошкоджена цивільна інфраструктура.

Про це повідомили у ДСНС та показали наслідки ворожої атаки.

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Рятувальники розповіли, що сьогодні вранці ворог атакував Салтівський район Харкова. Внаслідок ударів сталися руйнування та пожежі у чотириповерховій недіючій будівлі, стоматологічній поліклініці, а також на даху житлового будинку.

Психолог працює з постраждалими. Фото: ДСНС

Рятувальник гасить пожежу після обстрілу. Фото: ДСНС

Рятувальники на місці удару. Фото: ДСНС

Ліквідація наслідків атаки. Фото: ДСНС

Ліквідація наслідків атаки. Фото: ДСНС

Ліквідація наслідків атаки. Фото: ДСНС

Крім того, пошкоджені житлові будинки, пологовий будинок, крамниці, гараж та авто. Станом на зараз відомо про дев'ятьох постраждалих. На місці продовжують працювати відповідні служби.

Нагадаємо, зранку 11 липня у Харкові пролунали потужні вибухи. Ворог атакував місто ударними дронами.

Незадовго стало відомо, що окупанти вдарили по центру міста і внаслідок атаки є постраждалі.