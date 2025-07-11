Харьков атаковали дроны 11 июля — в ГСЧС раскрыли последствия

РФ атаковала Харьков дронами — в ГСЧС показали последствия
Российские войска 11 июля нанесли дроновой удар по центру Харькова. Под вражеским огнем оказался Салтовский район, где повреждена гражданская инфраструктура.
Об этом сообщили в ГСЧС и показали последствия вражеской атаки.
Удар по Харькову 11 июля
Спасатели рассказали, что сегодня утром враг атаковал Салтовский район Харькова. В результате ударов произошли разрушения и пожары в четырехэтажном недействующем здании, стоматологической поликлинике, а также на крыше жилого дома.
Кроме того, повреждены жилые дома, роддом, магазины, гараж и авто. По состоянию на сейчас известно о девяти пострадавших. На месте продолжают работать соответствующие службы.
Напомним, утром 11 июля в Харькове прогремели мощные взрывы. Враг атаковал город ударными дронами.
Незадолго стало известно, что оккупанты ударили по центру города и в результате атаки есть пострадавшие.
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