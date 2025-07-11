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Главная Харьков РФ атаковала Харьков дронами — в ГСЧС показали последствия

РФ атаковала Харьков дронами — в ГСЧС показали последствия

Ua ru
Дата публикации 11 июля 2025 09:13
Харьков атаковали дроны 11 июля — в ГСЧС раскрыли последствия
Спасатели на месте обстрела в Харькове. Фото: ГСЧС

Российские войска 11 июля нанесли дроновой удар по центру Харькова. Под вражеским огнем оказался Салтовский район, где повреждена гражданская инфраструктура.

Об этом сообщили в ГСЧС и показали последствия вражеской атаки.

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Удар по Харькову 11 июля

Спасатели рассказали, что сегодня утром враг атаковал Салтовский район Харькова. В результате ударов произошли разрушения и пожары в четырехэтажном недействующем здании, стоматологической поликлинике, а также на крыше жилого дома.

РФ вдарила по Харкову 11 липня
Психолог работает с пострадавшими. Фото: ГСЧС
Харків атакували дрони 11 липня
Спасатель тушит пожар после обстрела. Фото: ГСЧС
Дронова атака на Харків 11 липня
Спасатели на месте удара. Фото: ГСЧС
Атака на Харків 11 липня
Ликвидация последствий атаки. Фото: ГСЧС
Удар по Харкову 11 липня
Ликвидация последствий атаки. Фото: ГСЧС
Обстріли Харкова 11 липня
Ликвидация последствий атаки. Фото: ГСЧС

Кроме того, повреждены жилые дома, роддом, магазины, гараж и авто. По состоянию на сейчас известно о девяти пострадавших. На месте продолжают работать соответствующие службы.

Напомним, утром 11 июля в Харькове прогремели мощные взрывы. Враг атаковал город ударными дронами.

Незадолго стало известно, что оккупанты ударили по центру города и в результате атаки есть пострадавшие.

Харьков обстрелы дроны война в Украине Россия
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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