Харьков атаковали дроны 11 июля — в ГСЧС раскрыли последствия

Спасатели на месте обстрела в Харькове. Фото: ГСЧС

Российские войска 11 июля нанесли дроновой удар по центру Харькова. Под вражеским огнем оказался Салтовский район, где повреждена гражданская инфраструктура.

Об этом сообщили в ГСЧС и показали последствия вражеской атаки.

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Спасатели рассказали, что сегодня утром враг атаковал Салтовский район Харькова. В результате ударов произошли разрушения и пожары в четырехэтажном недействующем здании, стоматологической поликлинике, а также на крыше жилого дома.

Психолог работает с пострадавшими. Фото: ГСЧС

Спасатель тушит пожар после обстрела. Фото: ГСЧС

Спасатели на месте удара. Фото: ГСЧС

Ликвидация последствий атаки. Фото: ГСЧС

Ликвидация последствий атаки. Фото: ГСЧС

Ликвидация последствий атаки. Фото: ГСЧС

Кроме того, повреждены жилые дома, роддом, магазины, гараж и авто. По состоянию на сейчас известно о девяти пострадавших. На месте продолжают работать соответствующие службы.

Напомним, утром 11 июля в Харькове прогремели мощные взрывы. Враг атаковал город ударными дронами.

Незадолго стало известно, что оккупанты ударили по центру города и в результате атаки есть пострадавшие.