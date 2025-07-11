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Головна Харків РФ атакувала Харків і 10 сіл області за добу — деталі від ОВА

РФ атакувала Харків і 10 сіл області за добу — деталі від ОВА

Ua ru
Дата публікації: 11 липня 2025 09:53
Обстріли Харківщини за добу — постраждало 14 людей
Наслідки обстрілів Харкова. Фото: t.me/synegubov

Російська армія за останню добу атакувала Харків та десять населених пунктів області різним типом зброї. Внаслідок цього загинула одна людина, ще 14 — отримали поранення.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у Teelgram 11 липня. 

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Наслідки обстрілів Харкова та області за добу

Синєгубов розповів, що у Харкові внаслідок російських атак постраждало дев'ятеро людей. У селі Мирне Кіндрашівської громади поранення отримали 57-річний чоловік та 66-річна жінка. У Куп'янську загинув 43-річний чоловік та постраждала 73-річна жінка. А в селі Лиман та місті Чугуїв травми отримали 74-річний чоловік та 65-річна жінка відповідно. 

За останню добу окупанти двома дронами атакували Салтівський район Харкова, а для області використали різні типи озброєння, зокрема:

  • 12 некерованих авіаційних ракет;
  • три КАБ;
  • сім БпЛА типу "Шахед";
  • 10 БпЛА типу "Герань-2";
  • п'ять fpv-дронів.

В результаті ворожих обстрілів пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури. Так, у Харкові пошкоджень зазнала недіюча будівля, скління вікон полового та багатоквартирного будинку, а також зруйновано гараж. 

У Куп'янському районі пошкоджено три приватні будинки та автомобіль, а в Чугуївському районі — два приватні будинки, два приміщення заводу і лікарню. 

Нагадаємо, сьогодні зранку РФ вдарила дронами по центру Харкова. Внаслідок цього постраждало дев'ятеро осіб.

В ДСНС показали наслідки атаки та зазначили, що ліквідація наслідків триває. 

Харків Харківська область обстріли війна в Україні Росія
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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