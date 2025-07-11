Обстріли Харківщини за добу — постраждало 14 людей

РФ атакувала Харків і 10 сіл області за добу — деталі від ОВА
Російська армія за останню добу атакувала Харків та десять населених пунктів області різним типом зброї. Внаслідок цього загинула одна людина, ще 14 — отримали поранення.
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у Teelgram 11 липня.
Наслідки обстрілів Харкова та області за добу
Синєгубов розповів, що у Харкові внаслідок російських атак постраждало дев'ятеро людей. У селі Мирне Кіндрашівської громади поранення отримали 57-річний чоловік та 66-річна жінка. У Куп'янську загинув 43-річний чоловік та постраждала 73-річна жінка. А в селі Лиман та місті Чугуїв травми отримали 74-річний чоловік та 65-річна жінка відповідно.
За останню добу окупанти двома дронами атакували Салтівський район Харкова, а для області використали різні типи озброєння, зокрема:
- 12 некерованих авіаційних ракет;
- три КАБ;
- сім БпЛА типу "Шахед";
- 10 БпЛА типу "Герань-2";
- п'ять fpv-дронів.
В результаті ворожих обстрілів пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури. Так, у Харкові пошкоджень зазнала недіюча будівля, скління вікон полового та багатоквартирного будинку, а також зруйновано гараж.
У Куп'янському районі пошкоджено три приватні будинки та автомобіль, а в Чугуївському районі — два приватні будинки, два приміщення заводу і лікарню.
Нагадаємо, сьогодні зранку РФ вдарила дронами по центру Харкова. Внаслідок цього постраждало дев'ятеро осіб.
В ДСНС показали наслідки атаки та зазначили, що ліквідація наслідків триває.
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