Обстріли Харківщини за добу — постраждало 14 людей

Наслідки обстрілів Харкова. Фото: t.me/synegubov

Російська армія за останню добу атакувала Харків та десять населених пунктів області різним типом зброї. Внаслідок цього загинула одна людина, ще 14 — отримали поранення.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у Teelgram 11 липня.

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Синєгубов розповів, що у Харкові внаслідок російських атак постраждало дев'ятеро людей. У селі Мирне Кіндрашівської громади поранення отримали 57-річний чоловік та 66-річна жінка. У Куп'янську загинув 43-річний чоловік та постраждала 73-річна жінка. А в селі Лиман та місті Чугуїв травми отримали 74-річний чоловік та 65-річна жінка відповідно.

За останню добу окупанти двома дронами атакували Салтівський район Харкова, а для області використали різні типи озброєння, зокрема:

12 некерованих авіаційних ракет;

три КАБ;

сім БпЛА типу "Шахед";

10 БпЛА типу "Герань-2";

п'ять fpv-дронів.

В результаті ворожих обстрілів пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури. Так, у Харкові пошкоджень зазнала недіюча будівля, скління вікон полового та багатоквартирного будинку, а також зруйновано гараж.

У Куп'янському районі пошкоджено три приватні будинки та автомобіль, а в Чугуївському районі — два приватні будинки, два приміщення заводу і лікарню.

Нагадаємо, сьогодні зранку РФ вдарила дронами по центру Харкова. Внаслідок цього постраждало дев'ятеро осіб.

В ДСНС показали наслідки атаки та зазначили, що ліквідація наслідків триває.