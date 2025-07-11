Обстрелы Харьковщины за сутки — пострадали 14 человек

РФ атаковала Харьков и 10 сел области за сутки — детали от ОВА
Российская армия за последние сутки атаковала Харьков и десять населенных пунктов области различным типом оружия. В результате этого погиб один человек, еще 14 — получили ранения.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Teelgram 11 июля.
Последствия обстрелов Харькова и области за сутки
Синегубов рассказал, что в Харькове в результате российских атак пострадали девять человек. В селе Мирное Кондрашевской громады ранения получили 57-летний мужчина и 66-летняя женщина. В Купянске погиб 43-летний мужчина и пострадала 73-летняя женщина. А в селе Лиман и городе Чугуев травмы получили 74-летний мужчина и 65-летняя женщина соответственно.
За последние сутки оккупанты двумя дронами атаковали Салтовский район Харькова, а для области использовали различные типы вооружения, в частности:
- 12 неуправляемых авиационных ракет;
- три КАБ;
- семь БпЛА типа "Шахед";
- 10 БпЛА типа "Герань-2";
- пять fpv-дронов.
В результате вражеских обстрелов повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры. Так, в Харькове повреждено недействующее здание, остекление окон полового и многоквартирного дома, а также разрушен гараж.
В Купянском районе повреждены три частных дома и автомобиль, а в Чугуевском районе — два частных дома, два помещения завода и больница.
Напомним, сегодня утром РФ ударила дронами по центру Харькова. В результате этого пострадали девять человек.
В ГСЧС показали последствия атаки и отметили, что ликвидация последствий продолжается.
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