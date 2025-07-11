Обстрелы Харьковщины за сутки — пострадали 14 человек

Последствия обстрелов Харькова. Фото: t.me/synegubov

Российская армия за последние сутки атаковала Харьков и десять населенных пунктов области различным типом оружия. В результате этого погиб один человек, еще 14 — получили ранения.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Teelgram 11 июля.

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Синегубов рассказал, что в Харькове в результате российских атак пострадали девять человек. В селе Мирное Кондрашевской громады ранения получили 57-летний мужчина и 66-летняя женщина. В Купянске погиб 43-летний мужчина и пострадала 73-летняя женщина. А в селе Лиман и городе Чугуев травмы получили 74-летний мужчина и 65-летняя женщина соответственно.

За последние сутки оккупанты двумя дронами атаковали Салтовский район Харькова, а для области использовали различные типы вооружения, в частности:

12 неуправляемых авиационных ракет;

три КАБ;

семь БпЛА типа "Шахед";

10 БпЛА типа "Герань-2";

пять fpv-дронов.

В результате вражеских обстрелов повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры. Так, в Харькове повреждено недействующее здание, остекление окон полового и многоквартирного дома, а также разрушен гараж.

В Купянском районе повреждены три частных дома и автомобиль, а в Чугуевском районе — два частных дома, два помещения завода и больница.

Напомним, сегодня утром РФ ударила дронами по центру Харькова. В результате этого пострадали девять человек.

В ГСЧС показали последствия атаки и отметили, что ликвидация последствий продолжается.