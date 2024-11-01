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РФ атакувала Харків і Дергачі — є постраждалі

1 листопада 2024 01:28
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Обстріл Харкова і Дергачів 31 жовтня — є постраждалі
Наслідки атаки РФ. Фото: скриншот
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Ввечері, 31 жовтня, Російська Федерація вкотре завдала удар по Харкову та передмістю. Внаслідок атаки є постраждалі.

Про це у Telegram повідомляє Національна поліція України та канал Харківської обласної прокуратури. 

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За даними поліції, приблизно о 21:00 російська керована авіабомбами (КАБ) влучила по території приватного підприємства в місті Дергачі. Крім того, постраждало двоє людей, які працюють охоронцями.

Речник Харківської обласної прокуратури уточнив, що 39-річний чоловік отримав уламкові поранення склом, у 64-річного - гостра реакція на стрес. Стан здоров'я обидвох постраждалих задовільний.

Ще один 42-річний-цивільний человік в момент атаки перебував поруч з підприємством. У нього також зафіксували гостра реакція на стрес.

Друга авіабомба росіян влучила в землю на околиці Харкова. Внаслідок цього було пошкоджено приватний будинок та три автомобілі. Крім того, постраждав чоловік 37 років та жінка 49 років.

Нагадаємо, що в той же вечір, 31 жовтня, у Києві пролунали вибухи під час повітряної тривоги.  Область атакували безпілотники типу "Шахед".

Також ми писали, що вибухи прогриміли і в Польтаві. В області на той чат було оголошено повітряну тривогу.

Харків поліція обстріли росія КАБ війна в Україні

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