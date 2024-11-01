Обстрел Харькова и Дергачев 31 октября — есть пострадавшие

Последствия атаки РФ. Фото: скриншот

Вечером, 31 октября, Российская Федерация в очередной раз нанесла удар по Харькову и пригороду. В результате атаки есть пострадавшие.

Об этом сообщает Telegram Национальной полиции Украины и канал Харьковской областной прокуратуры.

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По данным полиции, примерно в 21:00 российская управляемая авиабомбами (КАБ) попала по территории частного предприятия в городе Дергачи. Кроме того, пострадали два человека, работающие охранниками.

Представитель Харьковской областной прокуратуры уточнил, что 39-летний мужчина получил осколочные ранения стеклом, у 64-летнего — острая реакция на стресс. Состояние здоровья обоих пострадавших удовлетворительное.

Еще один 42-летний гражданский человек в момент атаки находился рядом с предприятием. У него также зафиксирована острая реакция на стресс.

Вторая авиабомба россиян попала в землю на окраине Харькова. В результате были повреждены частный дом и три автомобиля. Кроме того, пострадал мужчина 37 лет и женщина 49 лет.

Напомним, что в тот же вечер, 31 октября, в Киеве раздались взрывы во время воздушной тревоги. Область атаковали беспилотники типа "Шахед".

Также мы писали, что взрывы прогремели и в Польтаве В области на тот чат была объявлена воздушная тревога.