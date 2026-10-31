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Головна Харків РФ атакувала Харків: пошкоджено 10 будинків та постраждали люди

РФ атакувала Харків: пошкоджено 10 будинків та постраждали люди

Ua ru
31 жовтня 2026 02:20
Обстріл Харкова 31 жовтня - пошкоджені будинки та постраждали люди
Термінова новина

Росіяни в ніч проти 31 жовтня атакували Харків реактивними безпілотниками типу "Шахед". Внаслідок ворожої атаки у місті пошкоджено цілий десяток житлових будинків, а також постраждалі кілька людей.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Харківської міської ради.

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Наслідки обстрілу Харкова 31 жовтня

Мер Харкова Ігор Терехов у своєму Telegram-каналі поінформував, що ворог цієї ночі атакував місто щонайменше одним дроном. Інформація про влучання з'явилася приблизно о 03:32.

"Зафіксовано влучання реактивного "Шахеда" в Основ’янському районі Харкова. На місці удару виникла пожежа", — заявив Терехов, додавши пізніше, що влучання сталося в приватний житловий будинок.

Ще через деякий час мер написав, що внаслідок удару постраждали троє людей і зафіксовано пошкодження 10 житлових будинків.

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Також зауважимо, що ввечері 30 жовтня ворог теж бив по Харкову безпілотниками. Влучання фіксувалися у Немишляньскому та Новобаварьскому районах.

Новина доповнюється...

Харків пожежа обстріли війна в Україні руйнування постраждалі
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард

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