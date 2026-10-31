Обстрел Харькова 31 октября — поврежденные дома и пострадавшие люди

Срочная новость

В ночь на 31 октября россияне атаковали Харьков реактивными беспилотниками типа «Шахед». В результате вражеской атаки в городе были повреждены целый десяток жилых домов, а также пострадали несколько человек.

Об этом сообщает «Новости.LIVE» со ссылкой на сайт Харьковского городского совета.

Реклама

Последствия обстрела Харькова 31 октября

Мэр Харькова Игорь Терехов в своем Telegram-канале сообщил, что враг этой ночью атаковал город как минимум одним дроном. Информация о попадании появилась примерно в 03:32.

«Зафиксировано попадание реактивного «Шахеда» в Основянском районе Харькова. На месте удара возник пожар», — заявил Терехов, добавив позже, что попадание произошло в частный жилой дом.

Еще спустя некоторое время мэр написал, что в результате удара пострадали три человека и зафиксированы повреждения 10 жилых домов.

Читайте также:

Также отметим, что вечером 30 октября враг также наносил удары по Харькову с помощью беспилотников. Попадания фиксировались в Немишляньском и Новобаварском районах.

Новость пополняется...