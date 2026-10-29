Рятувальники ліквідовують пожежу. Фото ілюстративне: facebook.com/DSNSKHARKIV

У ніч проти 29 жовтня російські війська завдали удару по Холодногірському району Харкова. На місці влучання спалахнула пожежа, повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов. Інформації про можливих постраждалих, масштаби руйнувань та об’єкт, який опинився під ударом, наразі немає.

Про це написав Терехов у соцмережах, передає Новини.LIVE.

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Повідомлення про російську атаку. Скриншот: t.me/ihor_terekhov

На місці ворожого удару в Харкові спалахнула пожежа

"Зафіксовано ворожий удар по Холодрогірському району. На місці удару — пожежа", — повідомив Терехов.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що вночі 28 жовтня російські війська атакували Харків. Унаслідок обстрілу постраждали п'ятеро мирних жителів, серед них чотирирічна дитина. Також виникли пожежі в житлових кварталах і на виробничому об'єкті, які ліквідовували рятувальники.

Також Новини.LIVE писали, що 28 жовтня російські військові атакували FPV-дроном евакуаційну групу поліції "Білі янголи" на Харківщині. Правоохоронці разом із представниками Червоного Хреста прямували до Зеленого Гаю Чугуївського району, коли безпілотник влучив у броньований службовий автомобіль. Унаслідок атаки поранення дістали двоє поліцейських.