РФ атакувала Харків: пошкоджено трамвай та автобус, є постраждалі
У неділю, 29 листопада, російські війська завдали удару по Салтівському району Харкова. Внаслідок обстрілу пошкоджено громадський транспорт. Наразі відомо про двох постраждалих.
Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Telegram-канал Ігоря Терехова.
Атака на Харків 29 листопада
Внаслідок російського обстрілу пошкоджено міський громадський транспорт: трамвай та муніципальний автобус.
"Є інформація щодо двох постраждалих", — повідомив Терехов.
Подробиць про стан постраждалих та ступінь пошкодження транспорту міський голова наразі не навів.
Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що російські війська вдарили по поштовому терміналу в Немишлянському районі Харкова. Внаслідок влучання спалахнула пожежа та зазнали пошкоджень сусідні підприємства. Серед постраждалих — двоє малолітніх дітей.
Також ми інформували про те, що на 29 листопада у Харкові запланували тимчасові зміни в русі трамваїв і тролейбусів через роботи на електромережах. Обмеження мали тривати дев'ять годин. На цей період передбачили запуск додаткового автобуса до залізничного вокзалу.