Міський голова Харкова Ігор Терехов, рятувальники на місці пожежі через атаку РФ. Фото: t.me/ihor_terekhov, facebook.com/DSNS.GOV.UA. Колаж: Новини.LIVE

У неділю, 29 листопада, російські війська завдали удару по Салтівському району Харкова. Внаслідок обстрілу пошкоджено громадський транспорт. Наразі відомо про двох постраждалих.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Telegram-канал Ігоря Терехова.

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Ігор Терехов про ворожий удар по Харкову. Скриншот: t.me/ihor_terekhov

Атака на Харків 29 листопада

Внаслідок російського обстрілу пошкоджено міський громадський транспорт: трамвай та муніципальний автобус.

"Є інформація щодо двох постраждалих", — повідомив Терехов.

Подробиць про стан постраждалих та ступінь пошкодження транспорту міський голова наразі не навів.

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Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що російські війська вдарили по поштовому терміналу в Немишлянському районі Харкова. Внаслідок влучання спалахнула пожежа та зазнали пошкоджень сусідні підприємства. Серед постраждалих — двоє малолітніх дітей.

Також ми інформували про те, що на 29 листопада у Харкові запланували тимчасові зміни в русі трамваїв і тролейбусів через роботи на електромережах. Обмеження мали тривати дев'ять годин. На цей період передбачили запуск додаткового автобуса до залізничного вокзалу.