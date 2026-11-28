Енергетики ремонтують обладнання. Фото: Харківобленерго та Харківська міська рада. Фотоколаж: Новини.LIVE

У Харкові завтра, 29 листопада, тимчасово змінять маршрути громадського транспорту через роботи на електромережах. Обмеження діятимуть протягом дев'яти годин та торкнуться кількох трамвайних і тролейбусних маршрутів. На цей час у місті запустять додатковий автобус, який курсуватиме до залізничного вокзалу.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківську міську раду.

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Зміни руху трамваїв

За інформацією Департаменту будівництва та шляхового господарства, через роботи "Харківобленерго" з 09:00 до 18:00 трамваї № 3, 5 та 6 курсуватимуть за зміненими маршрутами, а трамвай № 30 тимчасово припинить рух.

Трамвай № 3 курсуватиме від Залютиного через вулицю Полтавський Шлях, Гончарівський бульвар та вулицю Москалівську до Новожанового.

Трамвай № 5 їздитиме від вулиці Одеської через проспект Байрона, вулиці Морозова та Георгія Тарасенка, майдан Захисників України, проспект Героїв Харкова, вулиці Кошкіна та Георгія Тарасенка до парку Машинобудівників.

Трамвай № 6 курсуватиме від вокзалу Харків-Пасажирський через вулиці Євгена Котляра та Полтавський Шлях, Гончарівський бульвар, вулиці Москалівську, Гольдбергівську та Молочну, майдан Захисників України, проспект Героїв Харкова, вулицю Академіка Павлова, Салтівський провулок та Салтівське шосе до 602-го мікрорайону.

Зміни руху тролейбусів

Маршрут тролейбуса № 3 тимчасово розділять на дві частини.

На першій ділянці транспорт курсуватиме від вулиці Університетської через вулицю Кузнечну, Лопатинський, Соляниківський та Подільський провулки, вулицю Вернадського та Аерокосмічний проспект до вулиці Одеської. У зворотному напрямку замість Соляниківського провулка тролейбус їхатиме вулицею Кузнечною.

На другій ділянці тролейбус курсуватиме від вулиці Одеської через проспекти Байрона, Олександрівський, Індустріальний та Героїв Харкова до зупинки "Вулиця Дванадцятого Квітня". У зворотному напрямку замість проспекту Героїв Харкова транспорт їхатиме вулицею Дванадцятого Квітня.

Тролейбус № 11 курсуватиме від розворотного кола "Проспект Дзюби" до Благовіщенського майдану.

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Маршрут тимчасового автобуса

На період обмежень у Харкові запустять тимчасовий автобус № 6, який сполучатиме універмаг "Харків" із Привокзальним майданом.

У напрямку вокзалу автобус курсуватиме від універмагу "Харків" через проспект Героїв Харкова, майдани Конституції, Павлівський та Сергіївський, вулиці Полтавський Шлях, Євгена Котляра, Благовіщенську, Дмитрівську, Коцарську та Євгена Котляра до Привокзального майдану.

У зворотному напрямку автобус їхатиме вулицями Євгена Котляра та Полтавський Шлях, через майдани Сергіївський, Павлівський та Конституції, проспект Героїв Харкова до універмагу "Харків".

Раніше ми писали, що у Харкові розширюють мережу укриттів через посилення атак росіян. На початку жовтня місто вже закупило три захисні споруди та готувалося до придбання наступних. Одне з нових укриттів встановили біля зупинки громадського транспорту в П'ятихатках, які регулярно атакують російські окупанти.

Також ми повідомляли, що громадський транспорт у Харкові залишатиметься безкоштовним протягом усього 2026 року. Це стосується метро, трамваїв, тролейбусів та комунальних автобусів. Крім того, харків'янам не потрібно платити за користування муніципальними парковками.

Нагадаємо, у Харкові продовжують відновлювати будинки та міську інфраструктуру, які пошкодили росіяни. Станом на липень від початку повномасштабного вторгнення окупанти пошкодили понад 14 тисяч будівель, з яких близько 10 тисяч житлових. Енергетики, комунальники та рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки обстрілів, а місто залучає міжнародних партнерів до фінансування відбудови.