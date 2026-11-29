Мэр Харькова Игорь Терехов, спасатели на месте пожара, вызванного атакой РФ. Фото: t.me/ihor_terekhov, facebook.com/DSNS.GOV.UA. Коллаж: Новини.LIVE

В воскресенье, 29 ноября, российские войска нанесли удар по Салтовскому району Харькова. В результате обстрела был поврежден общественный транспорт. На данный момент известно о двух пострадавших.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Telegram-канал Игоря Терехова.

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Игорь Терехов о вражеском ударе по Харькову. Скриншот: t.me/ihor_terekhov

Атака на Харьков 29 ноября

В результате российского обстрела поврежден городской общественный транспорт: трамвай и муниципальный автобус.

"Есть информация о двух пострадавших", — сообщил Терехов.

Подробностей о состоянии пострадавших и степени повреждения транспорта мэр пока не привёл.

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Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что российские войска нанесли удар по почтовому терминалу в Немишлянском районе Харькова. В результате попадания вспыхнул пожар и были повреждены соседние предприятия. Среди пострадавших — двое малолетних детей.

Также мы сообщали о том, что на 29 ноября в Харькове запланированы временные изменения в движении трамваев и троллейбусов из-за работ на электросетях. Ограничения должны были продлиться девять часов. На этот период был предусмотрен запуск дополнительного автобуса до железнодорожного вокзала.