Обстріл Харкова 5 червня — пошкоджено багато будинків

Пошкоджений будинок у Харкові. Фото: t.me/synegubov

Росіяни в ніч проти 5 червня атакували Харків дронами. Внаслідок атаки пошкоджено будинки, квартири та є постраждалі.

Про це у Telegram повідомляє глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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"Внаслідок ударів БпЛА потрощені фасади багатоповерхівок, вибиті шибки та пошкоджені квартири", — йдеться у повідомленні.

Рятувальники у пошкодженій квартирі. Фото: Харківська ОВА

Також Синєгубов уточнив, що через ворожу атаку постраждали 17 людей. Середина них — вагітна жінка, діти та 93-річна жінка.

"Чергова важка і безсонна ніч для харківʼян", — резюмував він.

Нагадаємо, раніше Синєгубов повідомляв, що ворог здійснив атаку на місто о 01:06. Крім того, мер Харкова Ігор Терехов інформував, що в місті зафіксовано шість влучань. Два з них — прямі влучання в багатоквартирні будинки.

Крім того, напередодні дронової атаки ворог вдарив по місту ракетою. Зазначимо, що під обома обстрілами опинився Слобідський район Харкова.