Обстрел Харькова 5 июня — повреждено много домов

Поврежденный дом в Харькове. Фото: t.me/synegubov

Россияне в ночь на 5 июня атаковали Харьков дронами. В результате атаки повреждены дома, квартиры и есть пострадавшие.

Об этом в Telegram сообщает глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

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"В результате ударов БпЛА разбиты фасады многоэтажек, выбиты стекла и повреждены квартиры", - говорится в сообщении.

Спасатели в поврежденной квартире. Фото: Харьковская ОГА

Также Синегубов уточнил, что из-за вражеской атаки пострадали 17 человек. Среди них - беременная женщина, дети и 93-летняя женщина.

"Очередная тяжелая и бессонная ночь для харьковчан", - резюмировал он.

Напомним, ранее Синегубов сообщал, что враг совершил атаку на город в 01:06. Кроме того, мэр Харькова Игорь Терехов информировал, что в городе зафиксировано шесть попаданий. Два из них - прямые попадания в многоквартирные дома.

Кроме того, накануне дроновой атаки враг ударил по городу ракетой. Отметим, что под обоими обстрелами оказался Слободской район Харькова.