Обстрел Харькова 5 июня — повреждено много домов

РФ атаковала Харьков — появились первые фото последствий обстрела
Россияне в ночь на 5 июня атаковали Харьков дронами. В результате атаки повреждены дома, квартиры и есть пострадавшие.
Об этом в Telegram сообщает глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.
Первые фото последствий атаки РФ по Харькову в ночь на июнь
"В результате ударов БпЛА разбиты фасады многоэтажек, выбиты стекла и повреждены квартиры", - говорится в сообщении.
Также Синегубов уточнил, что из-за вражеской атаки пострадали 17 человек. Среди них - беременная женщина, дети и 93-летняя женщина.
"Очередная тяжелая и бессонная ночь для харьковчан", - резюмировал он.
Напомним, ранее Синегубов сообщал, что враг совершил атаку на город в 01:06. Кроме того, мэр Харькова Игорь Терехов информировал, что в городе зафиксировано шесть попаданий. Два из них - прямые попадания в многоквартирные дома.
Кроме того, накануне дроновой атаки враг ударил по городу ракетой. Отметим, что под обоими обстрелами оказался Слободской район Харькова.
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