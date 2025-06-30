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Головна Харків РФ атакувала Харківщину — сталися пожежі та є пошкодження

РФ атакувала Харківщину — сталися пожежі та є пошкодження

Ua ru
Дата публікації: 30 червня 2025 02:17
Обстріл Харківської області 30 червня - пошкоджено будівлі та сталися пожежі
Пожежа у місті. Ілюстративне фото: zn.ua

В ніч проти 30 червня росіяни атакували дронами Харківську область. Внаслідок обстрілу і кількох населених пунктах регіону пошкоджено будівлі та сталися пожежі.

Про це у Telegram повідомляє глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Наслідки обстрілу Харківської області в ніч проти 30 червня

Станом на зараз відомо, що наслідки атаки фіксуються у трьох населених пунктах області. Зокрема:

  • село Пісочин, Харківській район: внаслідок влучання ворожого безпілотника пошкоджено будівлю СТО з подальшим загорянням;
  • село Куротне, Чугуївський район: внаслідок обстрілу пошкоджено цивільну будівлю. Спалахнула пожежа;
  • місто Дергачі, Харківській район: внаслідок "прильоту" ворожого БпЛА пошкоджено будівлю з подальшим загорянням.

"На цю хвилину інформація щодо постраждалих не надходила", — додав Синєгубов.

Оновлено о 02:20

"За уточненою інформацією, після ворожого удару БпЛА в селі Пісочин три людини звернулися по допомогу до медиків", — уточнив Синєгубов.

Він додав, що постраждалим надають усю необхідну допомогу.

Однак у наступній публікації Синєгубов написав, що кількість постраждалих зросла до 4.

Нагадаємо, що цієї ночі в Харкові на тлі атаки дронів було чути звуки вибухів. Пізніше мер міста Ігор Терехов поінформував, що вибухи пролунали за межами міста.

Також ми писали, що вибухи у Харкові лунали ще й пізно ввечері, 29 червня. Теж через атаку дронів.

пожежа Харківська область обстріли Олег Синєгубов війна в Україні Росія
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
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