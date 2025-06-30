Обстрел Харьковской области 30 июня - повреждены здания и произошли пожары

РФ атаковала Харьковщину — случились пожары и есть повреждения
В ночь на 30 июня россияне атаковали дронами Харьковскую область. В результате обстрела и нескольких населенных пунктах региона повреждены здания и произошли пожары.
Об этом в Telegram сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Последствия обстрела Харьковской области в ночь на 30 июня
По состоянию на сейчас известно, что последствия атаки фиксируются в трех населенных пунктах области. В частности:
- село Песочин, Харьковской район: в результате попадания вражеского беспилотника повреждено здание СТО с последующим возгоранием;
- село Куротное, Чугуевский район: в результате обстрела повреждено гражданское здание. Вспыхнул пожар;
- город Дергачи, Харьковской район: в результате "прилета" вражеского БПЛА повреждено здание с последующим возгоранием.
"На эту минуту информация о пострадавших не поступала", — добавил Синегубов.
Обновлено в 02:20
"По уточненной информации, после вражеского удара БпЛА в селе Песочин три человека обратились за помощью к медикам", — уточнил Синегубов.
Он добавил, что пострадавшим оказывают всю необходимую помощь.
Однако в следующей публикации Синєгубов написал, что количество пострадавших возросло до 4.
Напомним, что этой ночью в Харькове на фоне атаки дронов были слышны звуки взрывов. Позже мэр города Игорь Терехов проинформировал, что взрывы прозвучали за пределами города.
Также мы писали, что взрывы в Харькове раздавались еще и поздно вечером, 29 июня. Тоже из-за атаки дронов.
Читайте Новини.LIVE!