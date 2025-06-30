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Главная Харьков РФ атаковала Харьковщину — случились пожары и есть повреждения

РФ атаковала Харьковщину — случились пожары и есть повреждения

Ua ru
Дата публикации 30 июня 2025 02:17
Обстрел Харьковской области 30 июня - повреждены здания и произошли пожары
Пожар в городе. Иллюстративное фото: zn.ua

В ночь на 30 июня россияне атаковали дронами Харьковскую область. В результате обстрела и нескольких населенных пунктах региона повреждены здания и произошли пожары. 

Об этом в Telegram сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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По состоянию на сейчас известно, что последствия атаки фиксируются в трех населенных пунктах области. В частности:

  • село Песочин, Харьковской район: в результате попадания вражеского беспилотника повреждено здание СТО с последующим возгоранием;
  • село Куротное, Чугуевский район: в результате обстрела повреждено гражданское здание. Вспыхнул пожар;
  • город Дергачи, Харьковской район: в результате "прилета" вражеского БПЛА повреждено здание с последующим возгоранием.

"На эту минуту информация о пострадавших не поступала", — добавил Синегубов.

Обновлено в 02:20

"По уточненной информации, после вражеского удара БпЛА в селе Песочин три человека обратились за помощью к медикам", — уточнил Синегубов.

Он добавил, что пострадавшим оказывают всю необходимую помощь.

Однако в следующей публикации Синєгубов написал, что количество пострадавших возросло до 4.

Напомним, что этой ночью в Харькове на фоне атаки дронов были слышны звуки взрывов. Позже мэр города Игорь Терехов проинформировал, что взрывы прозвучали за пределами города.

Также мы писали, что взрывы в Харькове раздавались еще и поздно вечером, 29 июня. Тоже из-за атаки дронов.

пожар Харьковская область обстрелы Олег Синегубов война в Украине Россия
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
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