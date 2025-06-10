Обстрел Харьковской области - вражеским ударам подверглись 8 населенных пунктов, есть пострадавшие

РФ атаковала Харьковщину, применив 6 видов оружия — есть раненые
За прошедшие сутки, 9 июня, российские войска нанесли удары по восьми населенным пунктам Харьковской области. Пострадали четверо мирных жителей.
Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов в Telegram.
Обстрелы Харьковской области
По словам Синегубова, среди пострадавших — мужчины в возрасте от 20 до 63 лет, которые получили ранения из-за обстрелов и подрыва на неизвестном взрывном устройстве.
"В результате обстрелов в Купянске пострадал 63-летний мужчина; в Дергачах пострадал 56-летний мужчина. В результате подрыва на неизвестном предмете в Циркунах пострадали 58-летний и 20-летний мужчины", — говорится в сообщении.
Председатель ОВА добавил, что российские оккупанты для даров использовали различные виды вооружения:
- 1 ракету Х-38;
- 7 УАБов;
- 9 БпЛА типа "Шахед";
- 2 БпЛА типа "Ланцет";
- 3 FPV-дрона;
- 1 БпЛА (тип устанавливается).
В результате атак повреждены несколько частных домов и автомобиль в Купянском и Чугуевском районах.
"За прошедшие сутки зафиксировано 174 боевых столкновения", — подытожил Синегубов.
Ранее мы писали, что среди пораженных объектов в Харьковской области 9 июня - административные здания, жилые дома, хозяйственные постройки, магазины, СТО, частное предприятие и автотранспорт.
Также мы сообщали, что в Харькове в больнице умер железнодорожник, который был серьезно ранен в результате российской атаки.
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