Обстрел Харьковской области - вражеским ударам подверглись 8 населенных пунктов, есть пострадавшие

Ликвидация последствий обстрела. Иллюстративное фото: ГСЧС

За прошедшие сутки, 9 июня, российские войска нанесли удары по восьми населенным пунктам Харьковской области. Пострадали четверо мирных жителей.

Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов в Telegram.

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По словам Синегубова, среди пострадавших — мужчины в возрасте от 20 до 63 лет, которые получили ранения из-за обстрелов и подрыва на неизвестном взрывном устройстве.

"В результате обстрелов в Купянске пострадал 63-летний мужчина; в Дергачах пострадал 56-летний мужчина. В результате подрыва на неизвестном предмете в Циркунах пострадали 58-летний и 20-летний мужчины", — говорится в сообщении.

Председатель ОВА добавил, что российские оккупанты для даров использовали различные виды вооружения:

1 ракету Х-38;

7 УАБов;

9 БпЛА типа "Шахед";

2 БпЛА типа "Ланцет";

3 FPV-дрона;

1 БпЛА (тип устанавливается).

В результате атак повреждены несколько частных домов и автомобиль в Купянском и Чугуевском районах.

"За прошедшие сутки зафиксировано 174 боевых столкновения", — подытожил Синегубов.

Ранее мы писали, что среди пораженных объектов в Харьковской области 9 июня - административные здания, жилые дома, хозяйственные постройки, магазины, СТО, частное предприятие и автотранспорт.

Также мы сообщали, что в Харькове в больнице умер железнодорожник, который был серьезно ранен в результате российской атаки.