Рятувальники на місці удару РФ на Харківщині 19 жовтня 2026 року. Фото: ДСНС Харківщини

Російські війська завдали удару безпілотником по центральному парку в Новій Водолазі на Харківщині. У момент атаки там перебувало багато людей, зокрема родини з дітьми. Внаслідок удару загинули шестеро людей, серед них троє дітей.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський у понеділок, 19 жовтня, інформує Новини.LIVE.

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Руйнування внаслідок удару РФ по парку на Харківщині. Фото: ДСНС Харківщини

Наслідки атаки на парк у Новій Водолазі

За даними Івана Вигівського, російські окупанти атакували центральний парк Нової Водолаги безпілотником, коли там було багато відвідувачів, зокрема родини з дітьми.

Внаслідок удару загинули дві жінки та немовля, яке перебувало в дитячому візочку. Щонайменше 15 людей зазнали поранень, серед них семеро дітей.

Згодом стало відомом, що кількість загиблих зросла до шести людей, серед них троє дітей.

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На місці події працюють екстрені служби. За повідомленням міністра внутрішніх справ, підрозділи надають постраждалим домедичну допомогу та обстежують територію на наявність вибухонебезпечних предметів.

Вигівський назвав атаку черговим російським ударом по цивільних і наголосив на відсутності військового сенсу в нападі на дітей:

"Черговий російський удар по цивільних. Атака по дітях, яка не мала жодного військового сенсу".

За інформацією Новини.LIVE, влучання відбулось в землю на території центрального парку відпочинку.

Скриншот повідомлення глави МВС/Telegram

Новини.LIVE інформували, що російські війська протягом 18 жовтня атакували Харків і ще 17 населених пунктів області, пошкодивши житлові будинки, автомобілі, навчальні та медичні заклади. Унаслідок обстрілів постраждали 11 мирних жителів, серед них двоє дітей віком 12 років і двох років. Для ударів окупанти застосовували ракети та безпілотники різних типів, зокрема "Герань-2", "Ланцет", "Молнія" та FPV-дрони.

Новини.LIVE також писали, що у неділю, 18 жовтня, російські війська атакували безпілотниками два автомобілі в Харківській області — легковик у Старому Салтові та мікроавтобус на дорозі між Великим Бурлуком і Новою Олександрівкою. Унаслідок ударів поранення дістали троє людей, ще в однієї жінки медики діагностували гостру реакцію на стрес.