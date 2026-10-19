Спасатели на месте удара РФ в Харьковской области 19 октября 2026 года. Фото: ГСЧС Харьковской области

Российские войска нанесли удар с помощью беспилотника по центральному парку в Новой Водолаге в Харьковской области. В момент атаки там находилось много людей, в том числе семьи с детьми. В результате удара погибли шесть человек, в том числе трое детей.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Иван Выговский в понедельник, 19 октября, пишет Новини.LIVE.

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Разрушения в результате удара РФ по парку в Харьковской области. Фото: ГСЧС Харьковской области

Последствия атаки на парк в Новой Водолаге

По данным Ивана Выговского, российские оккупанты атаковали центральный парк Новой Водолаги с помощью беспилотника, когда там было много посетителей, в том числе семьи с детьми.

В результате удара погибли две женщины и младенец, находившийся в детской коляске. По меньшей мере 15 человек получили ранения, среди них семеро детей.

Позже стало известно, что число погибших возросло до шести человек, в том числе трое детей.

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Последствия атаки РФ на парк. Фото: Харьковская ОВА

На месте происшествия работают экстренные службы. По сообщению министра внутренних дел, подразделения оказывают пострадавшим домедицинскую помощь и обследуют территорию на наличие взрывоопасных предметов.

Выговский назвал атаку очередным российским ударом по гражданским и подчеркнул отсутствие военного смысла в нападении на детей:

"Очередной российский удар по гражданским лицам. Атака на детей, которая не имела никакого военного смысла".

По информации Новини.LIVE, попадание произошло в землю на территории центрального парка отдыха.

Скриншот сообщения главы МВД/Telegram

Новини.LIVE сообщали, что 18 октября российские войска атаковали Харьков и еще 17 населенных пунктов области, повредив жилые дома, автомобили, учебные и медицинские учреждения. В результате обстрелов пострадали 11 мирных жителей, среди них двое детей в возрасте 12 лет и двух лет. Для нанесения ударов оккупанты применяли ракеты и беспилотники различных типов, в частности "Герань-2", "Ланцет", "Молния" и FPV-дроны.

Новини.LIVE также сообщали, что в воскресенье, 18 октября, российские войска атаковали беспилотниками два автомобиля в Харьковской области — легковой автомобиль в Старом Салтове и микроавтобус на дороге между Великим Бурлуком и Новой Александровкой. В результате ударов ранения получили три человека, у ещё одной женщины медики диагностировали острую стрессовую реакцию.