Росія атакувала пологовий будинок в Харкові — який стан породіль та немовлят

Пошкоджена палата пологового будинку. Фото: Новини.LIVE

Харківська обласна прокуратура оновила дані щодо ранкового удару Росії дронами по місту 11 липня. Один з безпілотників влучив у пологовий будинок.

Про стан потерпілих та подробиці наслідків удару повідомили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури.

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Станом на тепер підтверджено дев’ять постраждалих, серед яких шестеро — пацієнти пологового будинку, що опинився під атакою ворожих БпЛА.

Вибите скло. Фото: Новини.LIVE

За інформацією правоохоронців, медичну допомогу надали трьом жінкам і трьом дітям. Двоє з немовлят народилися лише вчора, ще одне — 8 липня. У всіх постраждалих діагностували гостру стресову реакцію.

Нагадаємо, вранці російські дрони атакували Харків, завдавши удару по житлових кварталах та медичних закладах, зокрема по пологовому будинку. Раніше повідомлялося про пошкодження стоматологічної поліклініки та житлового будинку в Салтівському районі.