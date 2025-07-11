Россия атаковала роддом в Харькове — какое состояние рожениц и младенцев

РФ атаковала роддом в Харькове — детали от прокуратуры
Харьковская областная прокуратура обновила данные относительно утреннего удара России дронами по городу 11 июля. Один из беспилотников попал в роддом.
О состоянии пострадавших и подробности последствий удара сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.
Россия ударила по роддому в Харькове
По состоянию на сейчас подтверждено девять пострадавших, среди которых шестеро - пациенты роддома, оказавшегося под атакой вражеских БпЛА.
По информации правоохранителей, медицинскую помощь оказали трем женщинам и трем детям. Двое из младенцев родились только вчера, еще один - 8 июля. У всех пострадавших диагностировали острую стрессовую реакцию.
Напомним, утром российские дроны атаковали Харьков, нанеся удар по жилым кварталам и медицинским учреждениям, в частности по роддому. Ранее сообщалось о повреждении также стоматологической поликлиники и жилого дома в Салтовском районе.
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