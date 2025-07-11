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Главная Харьков РФ атаковала роддом в Харькове — детали от прокуратуры

РФ атаковала роддом в Харькове — детали от прокуратуры

Ua ru
Дата публикации 11 июля 2025 09:55
Россия атаковала роддом в Харькове — какое состояние рожениц и младенцев
Поврежденная палата родильного дома. Фото: Новини.LIVE

Харьковская областная прокуратура обновила данные относительно утреннего удара России дронами по городу 11 июля. Один из беспилотников попал в роддом.

О состоянии пострадавших и подробности последствий удара сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

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По состоянию на сейчас подтверждено девять пострадавших, среди которых шестеро - пациенты роддома, оказавшегося под атакой вражеских БпЛА.

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Выбитое стекло. Фото: Новини.LIVE

По информации правоохранителей, медицинскую помощь оказали трем женщинам и трем детям. Двое из младенцев родились только вчера, еще один - 8 июля. У всех пострадавших диагностировали острую стрессовую реакцию.

Напомним, утром российские дроны атаковали Харьков, нанеся удар по жилым кварталам и медицинским учреждениям, в частности по роддому. Ранее сообщалось о повреждении также стоматологической поликлиники и жилого дома в Салтовском районе.

Харьков дети Харьковская область обстрелы родильный дом дроны
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
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