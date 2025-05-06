Обстріли Харкова 6 травня — РФ атакувала ринок Барабашово

Наслідки удару по ринку "Барабашово" у Харкові. Фото: Суспільне Харків

Російські війська вночі 6 травня масовано обстріляли Харків ударними дронами. Під атаку ворога, зокрема, потрапив найбільший в Україні та Європі ринок "Барабашово".

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов та Суспільне.

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Наслідки удару по Харкові 6 травня

Терехов розповів, що сьогодні вночі Харків зазнав 20 ударів "Шахедами". Вибухи лунали в Індустріальному, Київському, Шевченківському та Холодногірському районах, на восьми локаціях.

Як відомо, пожежа на ринку "Барабашово" трапилась після останнього удару ворожого безпілотника.

Пожежа на ринку "Барабашово" у Харкові. Фото: Суспільне Харків

Ринок "Барабашово" у Харкові атакувала РФ. Фото: Суспільне Харків

Зруйнований ринок "Барабашово" у Харкові. Фото: Суспільне Харків

Наслідки удару по ринку "Барабашово" у Харкові. Фото: Суспільне Харків

За словами мера, наразі відомо про чотирьох постраждалих. Місто було під ворожими обстрілами о 03:18.

Водночас у ДСНС розповіли, що на ринку пошкоджено близько 90 та згоріло ще 20 торгівельних об’єктів.

Нагадаємо, сьогодні вночі у Харкові лунало десятки вибухів. РФ завдала удару по житловому району Харкова.

Як відомо, окупанти атакували місто кількома хвилями дронів. Атака тривала понад дві години.