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РФ атакувала ринок "Барабашово" у Харкові — фото наслідків

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Дата публікації: 6 травня 2025 08:28
Обстріли Харкова 6 травня — РФ атакувала ринок Барабашово
Наслідки удару по ринку "Барабашово" у Харкові. Фото: Суспільне Харків

Російські війська вночі 6 травня масовано обстріляли Харків ударними дронами. Під атаку ворога, зокрема, потрапив найбільший в Україні та Європі ринок "Барабашово".

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов та Суспільне

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Наслідки удару по Харкові 6 травня

Терехов розповів, що сьогодні вночі Харків зазнав 20 ударів "Шахедами". Вибухи лунали в Індустріальному, Київському, Шевченківському та Холодногірському районах, на восьми локаціях.

Як відомо, пожежа на ринку "Барабашово" трапилась після останнього удару ворожого безпілотника.

Обстріли Харкова 6 травня
Пожежа на ринку "Барабашово" у Харкові. Фото: Суспільне Харків
Обстріли ринка Барабашово у Харкові
Ринок "Барабашово" у Харкові атакувала РФ. Фото: Суспільне Харків
Ринок Барабашово у Харкові
Зруйнований ринок "Барабашово" у Харкові. Фото: Суспільне Харків
Ринок Барабашово в Харкові обстріляла РФ
Наслідки удару по ринку "Барабашово" у Харкові. Фото: Суспільне Харків

За словами мера, наразі відомо про чотирьох постраждалих. Місто було під ворожими обстрілами о 03:18.

Водночас у ДСНС розповіли, що на ринку пошкоджено близько 90 та згоріло ще 20 торгівельних об’єктів. 

Нагадаємо, сьогодні вночі у Харкові лунало десятки вибухів. РФ завдала удару по житловому району Харкова.

Як відомо, окупанти атакували місто кількома хвилями дронів. Атака тривала понад дві години. 

Харків ринок обстріли дрони війна в Україні
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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