Обстріли Харкова 6 травня — РФ атакувала ринок Барабашово

РФ атакувала ринок "Барабашово" у Харкові — фото наслідків
Російські війська вночі 6 травня масовано обстріляли Харків ударними дронами. Під атаку ворога, зокрема, потрапив найбільший в Україні та Європі ринок "Барабашово".
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов та Суспільне.
Наслідки удару по Харкові 6 травня
Терехов розповів, що сьогодні вночі Харків зазнав 20 ударів "Шахедами". Вибухи лунали в Індустріальному, Київському, Шевченківському та Холодногірському районах, на восьми локаціях.
Як відомо, пожежа на ринку "Барабашово" трапилась після останнього удару ворожого безпілотника.
За словами мера, наразі відомо про чотирьох постраждалих. Місто було під ворожими обстрілами о 03:18.
Водночас у ДСНС розповіли, що на ринку пошкоджено близько 90 та згоріло ще 20 торгівельних об’єктів.
Нагадаємо, сьогодні вночі у Харкові лунало десятки вибухів. РФ завдала удару по житловому району Харкова.
Як відомо, окупанти атакували місто кількома хвилями дронів. Атака тривала понад дві години.
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