Обстрелы Харькова 6 мая — РФ атаковала рынок Барабашово

РФ атаковала рынок "Барабашово" в Харькове — фото последствий
Российские войска ночью 6 мая массированно обстреляли Харьков ударными дронами. Под атаку врага, в частности, попал крупнейший в Украине и Европе рынок "Барабашово".
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов и Суспільне.
Последствия удара по Харькову 6 мая
Терехов рассказал, что сегодня ночью Харьков получил 20 ударов "Шахедами". Взрывы раздавались в Индустриальном, Киевском, Шевченковском и Холодногорском районах, на восьми локациях.
Как известно, пожар на рынке "Барабашово" случился после последнего удара вражеского беспилотника.
По словам мэра, пока известно о четырех пострадавших. Город был под вражескими обстрелами в 03:18.
В то же время в ГСЧС рассказали, что на рынке повреждено около 90 и сгорело еще 20 торговых объектов.
Напомним, сегодня ночью в Харькове раздавались десятки взрывов. РФ нанесла удар по жилому району Харькова.
Как известно, оккупанты атаковали город несколькими волнами дронов. Атака продолжалась более двух часов.
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