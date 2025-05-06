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РФ атаковала рынок "Барабашово" в Харькове — фото последствий

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Дата публикации 6 мая 2025 08:28
Обстрелы Харькова 6 мая — РФ атаковала рынок Барабашово
Последствия удара по рынку "Барабашово" в Харькове. Фото: Суспільне Харків

Российские войска ночью 6 мая массированно обстреляли Харьков ударными дронами. Под атаку врага, в частности, попал крупнейший в Украине и Европе рынок "Барабашово".

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов и Суспільне.

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Последствия удара по Харькову 6 мая

Терехов рассказал, что сегодня ночью Харьков получил 20 ударов "Шахедами". Взрывы раздавались в Индустриальном, Киевском, Шевченковском и Холодногорском районах, на восьми локациях.

Как известно, пожар на рынке "Барабашово" случился после последнего удара вражеского беспилотника.

Обстріли Харкова 6 травня
Пожар на рынке "Барабашово" в Харькове. Фото: Суспільне Харків
Обстріли ринка Барабашово у Харкові
Рынок "Барабашово" в Харькове атаковала РФ. Фото: Суспільне Харків
Ринок Барабашово у Харкові
Разрушенный рынок "Барабашово" в Харькове. Фото: Суспільне Харків
Ринок Барабашово в Харкові обстріляла РФ
Последствия удара по рынку "Барабашово" в Харькове. Фото: Суспільне Харків

По словам мэра, пока известно о четырех пострадавших. Город был под вражескими обстрелами в 03:18.

В то же время в ГСЧС рассказали, что на рынке повреждено около 90 и сгорело еще 20 торговых объектов.

Напомним, сегодня ночью в Харькове раздавались десятки взрывов. РФ нанесла удар по жилому району Харькова.

Как известно, оккупанты атаковали город несколькими волнами дронов. Атака продолжалась более двух часов.

Харьков рынок обстрелы дроны война в Украине
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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