РФ вдарила по цивільному складу на Харківщині, є постраждалі

РФ атакувала склад на Харківщині — фоторепортаж з місця
Російські війська у середу, 30 липня, атакували Харківську область. Було пошкоджено складську будівлю цивільного підприємства, постраждали працівники.
Про це з місця повідомляє кореспондентка Новини.LIVE Вероніка Марченко.
Обстріл Харкова 30 липня
Начальник Головного управління ДСНС України у Харківській області Артем Астахов розповів про атаку, внаслідок якої розгорілася пожежа у складській будівлі цивільного підприємства у селищі Васищеве.
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Наслідки обстрілу. Фото: Новини.LIVE
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Склад після атаки РФ. Фото: Новини.LIVE
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Рятувальники на складі, який атакувала РФ. Фото: Новини.LIVE
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Дим в небі від пожежі на складі. Фото: Новини.LIVE
"Наразі сталася пожежа на цій локації, загальна площа об'єктів складських, це цивільна мережа торгівельна, близько 30 тисяч метрів квадратних", — сказав він.
За його словами, для ліквідації пожежі залучено 28 одиниць техніки, з них 19 автосистеми. В тому числі задіяно пожежний потяг та лише від ДСНС з наслідками борються 100 співробітників.
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Пожежа на складі на Харківщині. Фото: Новини.LIVE
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Руйнування від удару РФ. Фото: Новини.LIVE
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Наслідки ворожого обстрілу складу. Фото: Новини.LIVE
На жаль, через російський удар загинула одна людина та ще четверо постраждали. Решта працівників були своєчасно виведені в безпечне місце.
Раніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що Росія вдарила по складу з продуктами.
Також ворог знову атакував центр Сум, пошкоджено будівлю ОВА.
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