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Головна Харків РФ атакувала склад на Харківщині — фоторепортаж з місця

РФ атакувала склад на Харківщині — фоторепортаж з місця

Ua ru
Дата публікації: 30 липня 2025 15:50
РФ вдарила по цивільному складу на Харківщині, є постраждалі
Рятувальник на місці атаки. Фото: Новини.LIVE

Російські війська у середу, 30 липня, атакували Харківську область. Було пошкоджено складську будівлю цивільного підприємства, постраждали працівники.

Про це з місця повідомляє кореспондентка Новини.LIVE Вероніка Марченко.

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Обстріл Харкова 30 липня

Начальник Головного управління ДСНС України у Харківській області Артем Астахов розповів про атаку, внаслідок якої розгорілася пожежа у складській будівлі цивільного підприємства  у селищі Васищеве.

  • Пожежа на складі після російського обстрілу у селищі Васищеве, Харківська область
    Наслідки обстрілу. Фото: Новини.LIVE
  • Зруйнована складська будівля цивільного підприємства після атаки РФ
    Склад після атаки РФ. Фото: Новини.LIVE
  • Рятувальники працюють на місці удару російських військ по складу
    Рятувальники на складі, який атакувала РФ. Фото: Новини.LIVE
  • Дим у небі над Харківщиною після пожежі, спричиненої ворожим обстрілом
    Дим в небі від пожежі на складі. Фото: Новини.LIVE
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  • Пожежа на складі після російського обстрілу у селищі Васищеве, Харківська область
  • Зруйнована складська будівля цивільного підприємства після атаки РФ
  • Рятувальники працюють на місці удару російських військ по складу
  • Дим у небі над Харківщиною після пожежі, спричиненої ворожим обстрілом

"Наразі сталася пожежа на цій локації, загальна площа об'єктів складських, це цивільна мережа торгівельна, близько 30 тисяч метрів квадратних", — сказав він.

За його словами, для ліквідації пожежі залучено 28 одиниць техніки, з них 19 автосистеми. В тому числі задіяно пожежний потяг та лише від ДСНС з наслідками борються 100 співробітників.

  • Вогонь охопив складські приміщення після російського удару по цивільному об'єкту
    Пожежа на складі на Харківщині. Фото: Новини.LIVE
  • Руйнування та уламки на території складу після атаки Росії на Харківщині
    Руйнування від удару РФ. Фото: Новини.LIVE
  • Наслідки ворожого обстрілу складу у Харківській області, працюють пожежники
    Наслідки ворожого обстрілу складу. Фото: Новини.LIVE
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  • Вогонь охопив складські приміщення після російського удару по цивільному об'єкту
  • Руйнування та уламки на території складу після атаки Росії на Харківщині
  • Наслідки ворожого обстрілу складу у Харківській області, працюють пожежники

На жаль, через російський удар загинула одна людина та ще четверо постраждали. Решта працівників були своєчасно виведені в безпечне місце.

Раніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що Росія вдарила по складу з продуктами.

Також ворог знову атакував центр Сум, пошкоджено будівлю ОВА.

російські війська Харківська область обстріли атака склад
Вероніка Марченко - журналіст
Автор:
Вероніка Марченко
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