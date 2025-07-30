РФ вдарила по цивільному складу на Харківщині, є постраждалі

Рятувальник на місці атаки. Фото: Новини.LIVE

Російські війська у середу, 30 липня, атакували Харківську область. Було пошкоджено складську будівлю цивільного підприємства, постраждали працівники.

Про це з місця повідомляє кореспондентка Новини.LIVE Вероніка Марченко.

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Обстріл Харкова 30 липня

Начальник Головного управління ДСНС України у Харківській області Артем Астахов розповів про атаку, внаслідок якої розгорілася пожежа у складській будівлі цивільного підприємства у селищі Васищеве.

Наслідки обстрілу. Фото: Новини.LIVE

Склад після атаки РФ. Фото: Новини.LIVE

Рятувальники на складі, який атакувала РФ. Фото: Новини.LIVE

Дим в небі від пожежі на складі. Фото: Новини.LIVE 1 / 4







"Наразі сталася пожежа на цій локації, загальна площа об'єктів складських, це цивільна мережа торгівельна, близько 30 тисяч метрів квадратних", — сказав він.

За його словами, для ліквідації пожежі залучено 28 одиниць техніки, з них 19 автосистеми. В тому числі задіяно пожежний потяг та лише від ДСНС з наслідками борються 100 співробітників.

Пожежа на складі на Харківщині. Фото: Новини.LIVE

Руйнування від удару РФ. Фото: Новини.LIVE

Наслідки ворожого обстрілу складу. Фото: Новини.LIVE 1 / 3





На жаль, через російський удар загинула одна людина та ще четверо постраждали. Решта працівників були своєчасно виведені в безпечне місце.

Раніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що Росія вдарила по складу з продуктами.

Також ворог знову атакував центр Сум, пошкоджено будівлю ОВА.