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Главная Харьков РФ атаковала склад на Харьковщине — фоторепортаж с места

РФ атаковала склад на Харьковщине — фоторепортаж с места

Ua ru
Дата публикации 30 июля 2025 15:50
РФ нанесла удар по гражданскому объекту на Харьковвщине, есть пострадавшие
Спасатель на месте атаки. Фото: Новини.LIVE

Российские войска в среду, 30 июля, атаковали Харьковскую область. Было повреждено складское здание гражданского предприятия, пострадали работники.

Об этом с места сообщает корреспондентка Новини.LIVE Вероника Марченко.

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Обстрел Харькова 30 июля

Начальник Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области Артем Астахов рассказал об атаке, в результате которой разгорелся пожар в складском здании гражданского предприятия в поселке Васищево.

  • Пожежа на складі після російського обстрілу у селищі Васищеве, Харківська область
    Последствия обстрела. Фото: Новини.LIVE
  • Зруйнована складська будівля цивільного підприємства після атаки РФ
    Склад после атаки РФ после атаки РФ. Фото: Новини.LIVE
  • Рятувальники працюють на місці удару російських військ по складу
    Спасатели на складе, который атаковала РФ. Фото: Новини.LIVE
  • Дим у небі над Харківщиною після пожежі, спричиненої ворожим обстрілом
    Дым в небе от пожара на складе. Фото: Новини.LIVE
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  • Пожежа на складі після російського обстрілу у селищі Васищеве, Харківська область
  • Зруйнована складська будівля цивільного підприємства після атаки РФ
  • Рятувальники працюють на місці удару російських військ по складу
  • Дим у небі над Харківщиною після пожежі, спричиненої ворожим обстрілом

"Сейчас произошел пожар на этой локации, общая площадь объектов складских, это гражданская сеть торговая, около 30 тысяч метров квадратных", — сказал он.

По его словам, для ликвидации пожара привлечено 28 единиц техники, из них 19 автосистем. В том числе задействован пожарный поезд и только от ГСЧС с последствиями борются 100 сотрудников.

  • Вогонь охопив складські приміщення після російського удару по цивільному об'єкту
    Пожар на складе в Харьковской области. Фото: Новини.LIVE
  • Руйнування та уламки на території складу після атаки Росії на Харківщині
    Разрушения от удара РФ. Фото: Новини.LIVE
  • Наслідки ворожого обстрілу складу у Харківській області, працюють пожежники
    Последствия вражеского обстрела склада. Фото: Новини.LIVE
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  • Вогонь охопив складські приміщення після російського удару по цивільному об'єкту
  • Руйнування та уламки на території складу після атаки Росії на Харківщині
  • Наслідки ворожого обстрілу складу у Харківській області, працюють пожежники

К сожалению, из-за российского удара погиб один человек и еще четверо пострадали. Остальные работники были своевременно выведены в безопасное место.

Ранее глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что Россия ударила по складу с продуктами.

Также враг снова атаковал центр Сум, повреждено здание ОГА.

российские войска Харьковская область обстрелы атака склад
Вероника Марченко - журналист
Автор:
Вероника Марченко
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