РФ нанесла удар по гражданскому объекту на Харьковвщине, есть пострадавшие

РФ атаковала склад на Харьковщине — фоторепортаж с места
Российские войска в среду, 30 июля, атаковали Харьковскую область. Было повреждено складское здание гражданского предприятия, пострадали работники.
Об этом с места сообщает корреспондентка Новини.LIVE Вероника Марченко.
Обстрел Харькова 30 июля
Начальник Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области Артем Астахов рассказал об атаке, в результате которой разгорелся пожар в складском здании гражданского предприятия в поселке Васищево.
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Последствия обстрела. Фото: Новини.LIVE
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Склад после атаки РФ после атаки РФ. Фото: Новини.LIVE
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Спасатели на складе, который атаковала РФ. Фото: Новини.LIVE
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Дым в небе от пожара на складе. Фото: Новини.LIVE
"Сейчас произошел пожар на этой локации, общая площадь объектов складских, это гражданская сеть торговая, около 30 тысяч метров квадратных", — сказал он.
По его словам, для ликвидации пожара привлечено 28 единиц техники, из них 19 автосистем. В том числе задействован пожарный поезд и только от ГСЧС с последствиями борются 100 сотрудников.
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Пожар на складе в Харьковской области. Фото: Новини.LIVE
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Разрушения от удара РФ. Фото: Новини.LIVE
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Последствия вражеского обстрела склада. Фото: Новини.LIVE
К сожалению, из-за российского удара погиб один человек и еще четверо пострадали. Остальные работники были своевременно выведены в безопасное место.
Ранее глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что Россия ударила по складу с продуктами.
Также враг снова атаковал центр Сум, повреждено здание ОГА.
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