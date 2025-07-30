РФ нанесла удар по гражданскому объекту на Харьковвщине, есть пострадавшие

Спасатель на месте атаки. Фото: Новини.LIVE

Российские войска в среду, 30 июля, атаковали Харьковскую область. Было повреждено складское здание гражданского предприятия, пострадали работники.

Об этом с места сообщает корреспондентка Новини.LIVE Вероника Марченко.

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Обстрел Харькова 30 июля

Начальник Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области Артем Астахов рассказал об атаке, в результате которой разгорелся пожар в складском здании гражданского предприятия в поселке Васищево.

Последствия обстрела. Фото: Новини.LIVE

Склад после атаки РФ после атаки РФ. Фото: Новини.LIVE

Спасатели на складе, который атаковала РФ. Фото: Новини.LIVE

Дым в небе от пожара на складе. Фото: Новини.LIVE 1 / 4







"Сейчас произошел пожар на этой локации, общая площадь объектов складских, это гражданская сеть торговая, около 30 тысяч метров квадратных", — сказал он.

По его словам, для ликвидации пожара привлечено 28 единиц техники, из них 19 автосистем. В том числе задействован пожарный поезд и только от ГСЧС с последствиями борются 100 сотрудников.

Пожар на складе в Харьковской области. Фото: Новини.LIVE

Разрушения от удара РФ. Фото: Новини.LIVE

Последствия вражеского обстрела склада. Фото: Новини.LIVE 1 / 3





К сожалению, из-за российского удара погиб один человек и еще четверо пострадали. Остальные работники были своевременно выведены в безопасное место.

Ранее глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что Россия ударила по складу с продуктами.

Также враг снова атаковал центр Сум, повреждено здание ОГА.