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Головна Харків РФ авіабомбами вдарила по Харкову — Зеленський показав наслідки

РФ авіабомбами вдарила по Харкову — Зеленський показав наслідки

Ua ru
Дата публікації: 24 липня 2025 12:46
Атака РФ на Харків — фото наслідків
Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ на Харків. Фото: ДСНС

У четвер, 24 липня, російські окупанти керованими авіаційними бомбами атакували Харків. Президент України Володимир Зеленський відреагував на удар РФ по Харкову та показав фото наслідків.

Відповідні кадри глава держави опублікував у Telegram.

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Наслідки атаки РФ на Харків 24 липня 2025 року. Фото: ДСНС

Атака на Харків — реакція Зеленського та фото наслідків

Зеленський повідомив, що у Харкові зараз надають допомогу постраждалим на місцях ударів російських КАБів. За його даними, станом на зараз уже відомо про десятки постраждалих, серед них і діти.

Глава держави зазначив, що Росія вдарила двома авіаційними бомбами просто по місту, по людях. Один удар — біля житлового будинку, другий — по цивільному підприємству. Там зараз рятувальники гасять вогонь.

Наразі на місцях залучені усі служби: лікарі, рятувальники, поліціянти.  

Обстріл Харкова
Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ на Харків. Фото: ДСНС
удар по Харкову
Люди рятуються на місця удару РФ у Харкові. Фото: ДСНС

"Абсолютно безглузді удари, без жодної військової мети. І бачимо, що це єдине бажання Росії — продовжувати агресію, вбивства. Саме тому нам потрібна підтримка в захисті — сильна ППО, розширення виробництва зброї. Все це допоможе захистити життя. Розраховуємо на взаємодію з партнерами й вдячні всім, хто вже готовий допомагати", — прокоментував Зеленський ворожий удар РФ по Харкову.

Атака РФ на Харків 24 липня
Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ на Харків. Фото: ДСНС

Нагадаємо, що зранку 24 липня у Харкові пролунали потужні вибухи.

Раніше ми інформували, що російські окупанти атакували Харківщину в ніч проти 24 липня.

Володимир Зеленський Харків обстріли війна атака
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
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