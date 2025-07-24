Атака РФ на Харьков — фото последствий

РФ авиабомбами атаковала Харьков — Зеленский показал последствия
В четверг, 24 июля, российские оккупанты управляемыми авиационными бомбами атаковали Харьков. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар РФ по Харькову и показал фото последствий.
Соответствующие кадры глава государства опубликовал в Telegram.
Атака на Харьков — реакция Зеленского и фото последствий
Зеленский сообщил, что в Харькове сейчас оказывают помощь пострадавшим на местах ударов российских КАБов. По его данным, по состоянию на сейчас уже известно о десятках пострадавших, среди них и дети.
Глава государства отметил, что Россия ударила двумя авиационными бомбами прямо по городу, по людям. Один удар — возле жилого дома, второй — по гражданскому предприятию. Там сейчас спасатели тушат огонь.
Сейчас на местах все службы привлечены: врачи, спасатели, полицейские.
"Абсолютно бессмысленные удары, без всякой военной цели. И видим, что это единственное желание России — продолжать агрессию, убийства. Именно поэтому нам нужна поддержка в защите — сильная ПВО, расширение производства оружия. Все это поможет защитить жизни. Рассчитываем на взаимодействие с партнерами и благодарны всем, кто уже готов помогать", — прокомментировал Зеленский вражеский удар РФ по Харькову.
Напомним, что утром 24 июля в Харькове прогремели мощные взрывы.
Ранее мы информировали, что российские оккупанты атаковали Харьковскую область в ночь на 24 июля.
Читайте Новини.LIVE!