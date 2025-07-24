Атака РФ на Харьков — фото последствий

Спасатели ликвидируют последствия атаки РФ на Харьков. Фото: ГСЧС

В четверг, 24 июля, российские оккупанты управляемыми авиационными бомбами атаковали Харьков. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар РФ по Харькову и показал фото последствий.

Соответствующие кадры глава государства опубликовал в Telegram.

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Атака на Харьков — реакция Зеленского и фото последствий

Зеленский сообщил, что в Харькове сейчас оказывают помощь пострадавшим на местах ударов российских КАБов. По его данным, по состоянию на сейчас уже известно о десятках пострадавших, среди них и дети.

Глава государства отметил, что Россия ударила двумя авиационными бомбами прямо по городу, по людям. Один удар — возле жилого дома, второй — по гражданскому предприятию. Там сейчас спасатели тушат огонь.

Сейчас на местах все службы привлечены: врачи, спасатели, полицейские.

Спасатели ликвидируют последствия атаки РФ на Харьков. Фото: ГСЧС

Люди спасаются на места удара РФ в Харькове. Фото: ГСЧС

"Абсолютно бессмысленные удары, без всякой военной цели. И видим, что это единственное желание России — продолжать агрессию, убийства. Именно поэтому нам нужна поддержка в защите — сильная ПВО, расширение производства оружия. Все это поможет защитить жизни. Рассчитываем на взаимодействие с партнерами и благодарны всем, кто уже готов помогать", — прокомментировал Зеленский вражеский удар РФ по Харькову.

Спасатели ликвидируют последствия атаки РФ на Харьков. Фото: ГСЧС

Напомним, что утром 24 июля в Харькове прогремели мощные взрывы.

Ранее мы информировали, что российские оккупанты атаковали Харьковскую область в ночь на 24 июля.