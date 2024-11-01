Обстріл Харкова 1 листопада — фото наслідків балістичного удару по місту

РФ балістикою атакувала Харків, пошкоджено 14 будинків — фото
У п'ятницю, 1 листопада, російські війська вдарили балістичною ракетою по Харкову. Пошкоджено десятки приватних та багатоквартирних будинків.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Російський удар по Харкову
За словами Синєгубова, зафіксовано одне влучання у житловий будинок, ще десятки приватних та багатоквартирних будинків пошкоджені.
"71-річна та 60-річна жінки отримали гостру реакцію на стрес. Група швидкого реагування вже обстежує будинки для оперативного ремонту", — йдеться у повідомленні.
Мер Харкова Ігор Терехов у коментарі Новини.LIVE наголосив, що у багатоповерхівках вибито вікна, пошкоджено дахи та комунікації.
"Є проблеми з теплопостачанням, водопостачанням та енергозабезпеченням. Наші комунальні служби працюють", — зазначив міський голова.
Нагадаємо, вибухи у Харкові пролунали 1 листопада близько 16:05. Мер Харкова попереджав про небезпеку та загрозу повторних ударів.
А 31 жовтня росіяни вдарили по Харкову та передмістю. За даними правоохоронців, загарбники застосували авіабомби ФАБ-250 з УМПК.
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