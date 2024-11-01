Обстріл Харкова 1 листопада — фото наслідків балістичного удару по місту

Один з будинків, який пошкодило російським обстрілом. Фото: Новини.LIVE

У п'ятницю, 1 листопада, російські війська вдарили балістичною ракетою по Харкову. Пошкоджено десятки приватних та багатоквартирних будинків.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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За словами Синєгубова, зафіксовано одне влучання у житловий будинок, ще десятки приватних та багатоквартирних будинків пошкоджені.

"71-річна та 60-річна жінки отримали гостру реакцію на стрес. Група швидкого реагування вже обстежує будинки для оперативного ремонту", — йдеться у повідомленні.

У будинках повилітали вікна. Фото: Новини.LIVE

Мер Харкова Ігор Терехов у коментарі Новини.LIVE наголосив, що у багатоповерхівках вибито вікна, пошкоджено дахи та комунікації.

"Є проблеми з теплопостачанням, водопостачанням та енергозабезпеченням. Наші комунальні служби працюють", — зазначив міський голова.

Пошкоджена автівка. Фото: Новини.LIVE

Наслідки обстрілу. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, вибухи у Харкові пролунали 1 листопада близько 16:05. Мер Харкова попереджав про небезпеку та загрозу повторних ударів.

А 31 жовтня росіяни вдарили по Харкову та передмістю. За даними правоохоронців, загарбники застосували авіабомби ФАБ-250 з УМПК.