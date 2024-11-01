Обстрел Харькова 1 ноября — фото последствий баллистического удара по городу

Один из домов, повредивший российским обстрелом. Фото: Новини.LIVE

В пятницу, 1 ноября, российские войска ударили баллистической ракетой по Харькову. Повреждены десятки частных и многоквартирных домов.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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По словам Синегубова, зафиксировано одно попадание в жилой дом, еще десятки частных и многоквартирных домов повреждены.

"71-летняя и 60-летняя женщины получили острую реакцию на стресс. Группа быстрого реагирования уже обследует дома для оперативного ремонта", — говорится в сообщении.

В домах вылетели окна. Фото: Новини.LIVE

Мэр Харькова Игорь Терехов в комментарии Новини.LIVE подчеркнул, что в многоэтажках выбиты окна, повреждены крыши и коммуникации.

"Есть проблемы с теплоснабжением, водоснабжением и энергообеспечением. Наши коммунальные службы работают", — отметил городской голова.

Поврежденный автомобиль. Фото: Новини.LIVE

Последствия обстрела. Фото: Новини.LIVE

Напомним, взрывы в Харькове прогремели 1 ноября около 16:05. Мэр Харькова предупреждал об опасности и опасности повторных ударов.

А 31 октября россияне ударили по Харькову и пригороду. По данным правоохранителей, захватчики применили авиабомбы ФАБ-250 с УМПК.