Обстрел Харькова 1 ноября — фото последствий баллистического удара по городу

РФ баллистикой атаковала Харьков, повреждены 14 домов — фото
В пятницу, 1 ноября, российские войска ударили баллистической ракетой по Харькову. Повреждены десятки частных и многоквартирных домов.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Российский удар по Харькову
По словам Синегубова, зафиксировано одно попадание в жилой дом, еще десятки частных и многоквартирных домов повреждены.
"71-летняя и 60-летняя женщины получили острую реакцию на стресс. Группа быстрого реагирования уже обследует дома для оперативного ремонта", — говорится в сообщении.
Мэр Харькова Игорь Терехов в комментарии Новини.LIVE подчеркнул, что в многоэтажках выбиты окна, повреждены крыши и коммуникации.
"Есть проблемы с теплоснабжением, водоснабжением и энергообеспечением. Наши коммунальные службы работают", — отметил городской голова.
Напомним, взрывы в Харькове прогремели 1 ноября около 16:05. Мэр Харькова предупреждал об опасности и опасности повторных ударов.
А 31 октября россияне ударили по Харькову и пригороду. По данным правоохранителей, захватчики применили авиабомбы ФАБ-250 с УМПК.
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