Вибухи у Харкові 1 листопада — що відомо

У Харкові пролунала серія вибухів
Вибухи у Харкові пролунали у п'ятницю, 1 листопада близько 16:05. Мер Харкова попередив про небезпеку та загрозу повторних ударів.
Про це Ігор Терехов написав у Telegram.
Обстріл Харкова 1 листопада
Два вибухи підряд у Харкові пролунали о 16:05.
"У Харкові було чутно вибух. Будьте обережні, можливі ще запуски ракет", — написав Ігор Терехов.
Повітряна тривога в регіоні була оголошена о 14:06, відбою не було.
Як повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, зафіксоване влучання у приватний будинок, пошкоджені сусідні багатоповерхові будівлі.
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