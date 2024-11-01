Вибухи у Харкові 1 листопада — що відомо

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Вибухи у Харкові пролунали у п'ятницю, 1 листопада близько 16:05. Мер Харкова попередив про небезпеку та загрозу повторних ударів.

Про це Ігор Терехов написав у Telegram.

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Допис Терехова. Фото: скриншот

Обстріл Харкова 1 листопада

Два вибухи підряд у Харкові пролунали о 16:05.

"У Харкові було чутно вибух. Будьте обережні, можливі ще запуски ракет", — написав Ігор Терехов.

Повітряна тривога в регіоні була оголошена о 14:06, відбою не було.

Карта тривог. Фото: скриншот

Як повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, зафіксоване влучання у приватний будинок, пошкоджені сусідні багатоповерхові будівлі.

Допис Олега Синєгубова. Фото скриншот