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Головна Харків РФ дронами атакувала Харків — що відомо про наслідки

РФ дронами атакувала Харків — що відомо про наслідки

Ua ru
Дата публікації: 6 серпня 2025 09:35
Росіяни обстріляли Харків — наслідки
Наслідки атаки РФ на Харків. Фото: Харківська ОВА

У вівторок ввечері, 5 серпня, російські війська дронами атакували Харків. Внаслідок ворожого обстрілу поранено дівчину, також є руйнування.

Про це інформує Харківська обласна прокуратура у середу, 6 серпня, в Telegram.

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За даними слідства, 5 серпня російські війська двічі атакували безпілотниками Київський район Харкова.

Близько 21:20 зафіксовано перше влучання у дах автозаправної станції. Отримала поранення 18-річна дівчина.

Орієнтовно через дві години ще один БпЛА вдарив між багатоквартирними будинками. Вибуховою хвилею вибито скління у квартирах. Без постраждалих.

Попередньо встановлено, що російська армія застосувала БпЛА типу "Молнія".

За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, що пізно ввечері 5 серпня у Харкові пролунали потужні вибухи — росіяни атакували БпЛА.

Також ми показували фото наслідків удару БпЛА типу "Молнія" по АЗС у Київському районі Харкова.

Харків обстріли війна в Україні атака руйнування
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
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