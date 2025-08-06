Россияне обстреляли Харьков — последствия

РФ дронами атаковала Харьков — что известно о последствиях
Во вторник вечером, 5 августа, российские войска дронами атаковали Харьков. В результате вражеского обстрела ранена девушка, также есть разрушения.
Об этом информирует Харьковская областная прокуратура в среду, 6 августа, в Telegram.
Удар РФ по Харькову — какие последствия
По данным следствия, 5 августа российские войска дважды атаковали беспилотниками Киевский район Харькова.
Около 21:20 зафиксировано первое попадание в крышу автозаправочной станции. Получила ранения 18-летняя девушка.
Ориентировочно через два часа еще один БпЛА ударил между многоквартирными домами. Взрывной волной выбиты стекла в квартирах. Без пострадавших.
Предварительно установлено, что российская армия применила БпЛА типа "Молния".
Под процессуальным руководством Киевской окружной прокуратуры г. Харькова начато досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Напомним, что поздно вечером 5 августа в Харькове прогремели мощные взрывы — россияне атаковали БпЛА.
Также мы показывали фото последствий удара БпЛА типа "Молния" по АЗС в Киевском районе Харькова.
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