Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков РФ дронами атаковала Харьков — что известно о последствиях

РФ дронами атаковала Харьков — что известно о последствиях

Ua ru
Дата публикации 6 августа 2025 09:35
Россияне обстреляли Харьков — последствия
Последствия атаки РФ на Харьков. Фото: Харьковская ОВА

Во вторник вечером, 5 августа, российские войска дронами атаковали Харьков. В результате вражеского обстрела ранена девушка, также есть разрушения.

Об этом информирует Харьковская областная прокуратура в среду, 6 августа, в Telegram.

Реклама
Читайте также:
Атака РФ на Харків
Правоохранители на месте атаки РФ. Фото: Харьковская областная прокуратура

Удар РФ по Харькову — какие последствия

По данным следствия, 5 августа российские войска дважды атаковали беспилотниками Киевский район Харькова.

Около 21:20 зафиксировано первое попадание в крышу автозаправочной станции. Получила ранения 18-летняя девушка.

Ориентировочно через два часа еще один БпЛА ударил между многоквартирными домами. Взрывной волной выбиты стекла в квартирах. Без пострадавших.

Предварительно установлено, что российская армия применила БпЛА типа "Молния".

Под процессуальным руководством Киевской окружной прокуратуры г. Харькова начато досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним, что поздно вечером 5 августа в Харькове прогремели мощные взрывы — россияне атаковали БпЛА.

Также мы показывали фото последствий удара БпЛА типа "Молния" по АЗС в Киевском районе Харькова.

Харьков обстрелы война в Украине атака разрушения
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации