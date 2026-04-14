Харків РФ дронами атакувала Харківщину: є постраждалі серед цивільних

РФ дронами атакувала Харківщину: є постраждалі серед цивільних

Дата публікації: 14 квітня 2026 09:37
РФ дронами атакувала Харківщину: є постраждалі серед цивільних
Наслідки атаки РФ на Харківщину. Фото: Харківська обласна прокуратура

Російські окупанти вкотре атакували Харківську область безпілотниками. Внаслідок ворожого обстрілу постраждало щонайменше п'ятеро цивільних. Також зафіксовано руйнування.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківську обласну прокуратуру у вівторок, 14 квітня.

Атака РФ на Харків: є постраждалі та руйнування

У Харківській області російські війська ввечері 13 квітня здійснили серію атак безпілотниками по цивільних об’єктах. Удари були завдані по кількох населених пунктах регіону.

Близько 20:25 під російську атаку потрапило селище Старий Салтів. Попередньо встановлено, що ворог застосував БпЛА типу "Молнія". Унаслідок ворожого обстрілу пошкоджено будівлю автозаправної станції, а 33-річна працівниця отримала гостру реакцію на стрес — їй надали необхідну медичну допомогу.

Ще один удар зафіксовано близько 22:25 у місті Богодухів. За попередніми даними, російські війська використали дрон типу "Герань-2". Внаслідок атаки постраждали четверо мирних жителів — три жінки та чоловік, у яких медики також діагностували гостру реакцію на стрес.

Скриншот повідомлення Харківської обласної прокуратури/Telegram

Новини.LIVE інформували, що вранці 14 квітня російські війська атакували Харків щонайменше одним безпілотником. Дрон влучив у багатоповерхівку в Шевченківському районі міста, що спричинило задимлення на верхніх поверхах. Внаслідок атаки постраждала жінка.

Також Новини.LIVE писали, що 13 квітня російські війська завдали удару безпілотниками по Куп’янському району Харківської області. У селищі Великий Бурлук внаслідок атаки загинула одна людина, ще троє мирних жителів отримали поранення. Ворожий дрон влучив безпосередньо у житлову забудову, спричинивши руйнування.

Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Євтушенко Аліна
Реклама

