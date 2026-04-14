РФ дронами атаковала Харьковскую область: есть пострадавшие среди гражданских

Харьков РФ дронами атаковала Харьковщину: есть пострадавшие среди гражданских

РФ дронами атаковала Харьковщину: есть пострадавшие среди гражданских

Дата публикации 14 апреля 2026 09:37
Последствия атаки РФ на Харьковскую область. Фото: Харьковская областная прокуратура

Российские оккупанты в очередной раз атаковали Харьковскую область беспилотниками. В результате вражеского обстрела пострадали по меньшей мере пятеро гражданских. Также зафиксированы разрушения.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру во вторник, 14 апреля.

Атака РФ на Харьков: есть пострадавшие и разрушения

В Харьковской области российские войска вечером 13 апреля совершили серию атак беспилотниками по гражданским объектам. Удары были нанесены по нескольким населенным пунктам региона.

Около 20:25 под российскую атаку попал поселок Старый Салтов. Предварительно установлено, что враг применил БпЛА типа "Молния". В результате вражеского обстрела повреждено здание автозаправочной станции, а 33-летняя работница получила острую реакцию на стресс — ей оказали необходимую медицинскую помощь.

Еще один удар зафиксирован около 22:25 в городе Богодухов. По предварительным данным, российские войска использовали дрон типа "Герань-2". В результате атаки пострадали четверо мирных жителей — три женщины и мужчина, у которых медики также диагностировали острую реакцию на стресс.

Скриншот сообщения Харьковской областной прокуратуры/Telegram

Новини.LIVE информировали, что утром 14 апреля российские войска атаковали Харьков по меньшей мере одним беспилотником. Дрон попал в многоэтажку в Шевченковском районе города, что вызвало задымление на верхних этажах. В результате атаки пострадала женщина.

Также Новини.LIVE писали, что 13 апреля российские войска нанесли удар беспилотниками по Купянскому району Харьковской области. В поселке Великий Бурлук в результате атаки погиб один человек, еще трое мирных жителей получили ранения. Вражеский дрон попал непосредственно в жилую застройку, вызвав разрушения.

Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Евтушенко Алина
