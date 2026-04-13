Наслідки удару БпЛА по Харківщині. Фото: ДСНС

Російські окупанти завдали чергового удару по Куп'янському району, атакуючи цивільну інфраструктуру Харківщини. Внаслідок ворожого нальоту безпілотників на селище Великий Бурлук трагічно загинула одна людина, а ще троє мирних жителів отримали поранення.

Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Яка ситуація зараз на Харківщині

Цілеспрямована атака російського безпілотника завдала значної шкоди мирному населеному пункту. Ворожий дрон влучив безпосередньо по території житлової забудови у Великому Бурлуці.

Вибухова хвиля та уламки пошкодили щонайменше чотири приватні будинки, а також три господарчі споруди, що знаходилися поруч. Після прямого влучання БпЛА спалахнула масштабна пожежа — вогонь швидко охопив один із житлових будинків та припаркований на подвір'ї легковий автомобіль.

Робота екстрених служб

Наслідки ворожого обстрілу БпЛА по селищу Великий Бурлук. Фото: ДСНС

Одразу після атаки на місце події оперативно прибули всі профільні служби для ліквідації наслідків російського терору. До роботи залучили оперативний підрозділ ДСНС, який приборкував полум'я та розбирав завали зруйнованих будівель.

Паралельно на місці трагедії працював медичний розрахунок, фахівці якого надавали невідкладну допомогу трьом травмованим місцевим мешканцям. Координацію рятувальних заходів та безпеку цивільних на локації забезпечував офіцер-рятувальник громади.

Ситуація на Куп'янщині

Куп'янський район продовжує перебувати під щоденним вогнем окупаційних військ. Російська армія системно застосовує ударні дрони, артилерію та керовані авіабомби проти прикордонних і прифронтових населених пунктів області.

Нагадаємо, Ігор Терехов перелічив низку інструментів, які мають впроваджуватися державою задля підтримки промисловості в прифронтових регіонах.