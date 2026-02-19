Росіяни атакували Харківщину — є руйнування

Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ на Харківщину. Фото: Сергій Зеленський/Facebook

Протягом доби російські війська атакували низку населених пунктів у Харківській області. Внаслідок ворожого обстрілу зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури, а також пошкоджено електромережі.

Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на повідомлення очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Росіяни обстріляли Харківщину — що відомо про наслідки

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 7 населених пунктів Харківської області. На щастя, минулося без постраждалих серед цивільного населення.

За даними очільника ОВА, окупанти активно застосовували по Харківщині різні види озброєння:

4 КАБи;

5 БпЛА типу "Герань-2";

2 FPV-дрони.

Внаслідок обстрілу пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у Богодухівському районі пошкоджено будинок культури (с. Довжик);

в Ізюмському районі пошкоджено електромережі (с. Оскіл);

у Харківському районі пошкоджено цивільне підприємство (с. Дворічний Кут);

у Лозівському районі пошкоджено базу відпочинку (с. Булацелівка).

Що відомо про атаки РФ протягом останніх діб

У ніч проти 19 лютого російські війська знеструмили найбільшу котельню міста Лозова Харківської області. Значна частина абонентів лишилися без тепла та води.

Також 19 лютого російські війська завдали ударів по Запорізькій області — поранено 6-річну дитину. Також пошкоджено житло, автівки та об'єкти інфраструктури.

А у середу, 18 лютого, російські окупанти вбили цивільну жінку на Сумщині. Також відомо про 19 постраждалих внаслідок ворожого обстрілу Сумської області.