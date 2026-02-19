Видео
Россияне нанесли массированный удар по Харьковщине — последствия

Россияне нанесли массированный удар по Харьковщине — последствия

Ua ru
Дата публикации 19 февраля 2026 10:04
В результате массированной атаки РФ на Харьковскую область зафиксированы разрушения
Спасатели ликвидируют последствия атаки РФ на Харьковщину. Фото: Сергей Зеленский/Facebook

Российские захватчики в очередной раз массированно обстреляли Харьковскую область. В результате вражеских ударов зафиксированы значительные разрушения — повреждены электросети.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на сообщение главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

За прошедшие сутки вражеским ударам подверглись 7 населенных пунктов Харьковской области. К счастью, обошлось без пострадавших среди гражданского населения.

По данным главы ОВА, оккупанты активно применяли по Харьковщине различные виды вооружения:

  • 4 КАБа;
  • 5 БпЛА типа "Герань-2";
  • 2 FPV-дрона.

В результате обстрелов повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

  • в Богодуховском районе поврежден дом культуры (с. Довжик);
  • в Изюмском районе повреждены электросети (с. Оскол);
  • в Харьковском районе повреждено гражданское предприятие (с. Двуречный Кут);
  • в Лозовском районе повреждена база отдыха (с. Булацеловка).

Что известно об атаках РФ в течение последних суток

В ночь на 19 февраля российские войска обесточили крупнейшую котельную города Лозовая Харьковской области. Значительная часть абонентов остались без тепла и воды.

Также 19 февраля российские войска нанесли удары по Запорожской области — ранен 6-летний ребенок. Также повреждено жилье, автомобили и объекты инфраструктуры.

А в среду, 18 февраля, российские оккупанты убили гражданскую женщину в Сумской области. Также известно о 19 пострадавших в результате вражеского обстрела Сумской области.

Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
