В результате массированной атаки РФ на Харьковскую область зафиксированы разрушения

Россияне нанесли массированный удар по Харьковщине — последствия
Российские захватчики в очередной раз массированно обстреляли Харьковскую область. В результате вражеских ударов зафиксированы значительные разрушения — повреждены электросети.
Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на сообщение главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.
Россияне обстреляли Харьковскую область — что известно о последствиях
За прошедшие сутки вражеским ударам подверглись 7 населенных пунктов Харьковской области. К счастью, обошлось без пострадавших среди гражданского населения.
По данным главы ОВА, оккупанты активно применяли по Харьковщине различные виды вооружения:
- 4 КАБа;
- 5 БпЛА типа "Герань-2";
- 2 FPV-дрона.
В результате обстрелов повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
- в Богодуховском районе поврежден дом культуры (с. Довжик);
- в Изюмском районе повреждены электросети (с. Оскол);
- в Харьковском районе повреждено гражданское предприятие (с. Двуречный Кут);
- в Лозовском районе повреждена база отдыха (с. Булацеловка).
Что известно об атаках РФ в течение последних суток
В ночь на 19 февраля российские войска обесточили крупнейшую котельную города Лозовая Харьковской области. Значительная часть абонентов остались без тепла и воды.
Также 19 февраля российские войска нанесли удары по Запорожской области — ранен 6-летний ребенок. Также повреждено жилье, автомобили и объекты инфраструктуры.
А в среду, 18 февраля, российские оккупанты убили гражданскую женщину в Сумской области. Также известно о 19 пострадавших в результате вражеского обстрела Сумской области.
Читайте Новини.LIVE!