В результате массированной атаки РФ на Харьковскую область зафиксированы разрушения

Российские захватчики в очередной раз массированно обстреляли Харьковскую область. В результате вражеских ударов зафиксированы значительные разрушения — повреждены электросети.

Россияне обстреляли Харьковскую область — что известно о последствиях

За прошедшие сутки вражеским ударам подверглись 7 населенных пунктов Харьковской области. К счастью, обошлось без пострадавших среди гражданского населения.

По данным главы ОВА, оккупанты активно применяли по Харьковщине различные виды вооружения:

4 КАБа;

5 БпЛА типа "Герань-2";

2 FPV-дрона.

В результате обстрелов повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

в Богодуховском районе поврежден дом культуры (с. Довжик);

в Изюмском районе повреждены электросети (с. Оскол);

в Харьковском районе повреждено гражданское предприятие (с. Двуречный Кут);

в Лозовском районе повреждена база отдыха (с. Булацеловка).

Что известно об атаках РФ в течение последних суток

В ночь на 19 февраля российские войска обесточили крупнейшую котельную города Лозовая Харьковской области. Значительная часть абонентов остались без тепла и воды.

Также 19 февраля российские войска нанесли удары по Запорожской области — ранен 6-летний ребенок. Также повреждено жилье, автомобили и объекты инфраструктуры.

А в среду, 18 февраля, российские оккупанты убили гражданскую женщину в Сумской области. Также известно о 19 пострадавших в результате вражеского обстрела Сумской области.