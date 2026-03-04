РФ намагалася прорвати кордон на Харківщині — що відомо

Українські військові на фронті. Фото ілюстративне: REUTERS

Російські війська протягом доби намагалися прорвати державний кордон України на Харківщині. Сили оборони зупинили атаки противника.

Про це повідомляє Угруповання об'єднаних сил, передає Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Окупанти атакували у напрямку Зибиного та Круглого

За даними Угруповання об’єднаних сил, протягом минулої доби російські війська намагалися прорвати державний кордон України на Південно-Слобожанському напрямку.

Зокрема, окупанти атакували позиції українських військових у напрямку населених пунктів Зибине та Кругле. По штурмових групах противника українські підрозділи завдали вогневого ураження.

Також повідомляється, що на Великобурлуцькому напрямку російські війська накопичують сили для можливого відновлення наступальних дій.

На Куп’янському напрямку окупанти намагалися прорвати оборону Сил оборони у напрямку Петропавлівки, Новоплатонівки та Курилівки, однак успіху не мали.

Крім того, на Лиманському напрямку українські військові відбили штурмові дії противника у напрямку Шийківки, Ставків, Дробишевого та Лимана.

Загалом за минулу добу підрозділи Угруповання об’єднаних сил нейтралізували 17 атак російських військ.

Ситуація на Харківщині

Раніше ми писали, що російські підрозділи не втратили штурмових можливостей і продовжують тиснути на українські позиції.

Також Росія продовжує завдавати ударів по Харкову та області. Під ударом цивільні — є руйнування будинків і постраждалі.