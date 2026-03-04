Видео
Главная Харьков Российские войска пытались прорвать границу на Харьковщине

Российские войска пытались прорвать границу на Харьковщине

Ua ru
Дата публикации 4 марта 2026 14:47
Попытка прорыва границы на Харьковщине — что известно
Украинские военные на фронте. Фото иллюстративное: REUTERS

Российские войска в течение суток пытались прорвать государственную границу Украины на Харьковщине. Силы обороны остановили атаки противника.

Об этом сообщает Группировка объединенных сил, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Оккупанты атаковали в направлении Зыбино и Круглого

По данным Группировки объединенных сил, за прошедшие сутки российские войска пытались прорвать государственную границу Украины на Южно-Слобожанском направлении.

В частности, оккупанты атаковали позиции украинских военных в направлении населенных пунктов Зыбино и Круглое. По штурмовым группам противника украинские подразделения нанесли огневое поражение.

Также сообщается, что на Великобурлукском направлении российские войска накапливают силы для возможного возобновления наступательных действий.

На Купянском направлении оккупанты пытались прорвать оборону Сил обороны в направлении Петропавловки, Новоплатоновки и Куриловки, однако успеха не имели.

Кроме того, на Лиманском направлении украинские военные отбили штурмовые действия противника в направлении Шийковки, Ставки, Дробышево и Лимана.

Всего за минувшие сутки подразделения Группировки объединенных сил нейтрализовали 17 атак российских войск.

Ситуация на Харьковщине

Ранее мы писали, что российские подразделения не потеряли штурмовых возможностей и продолжают давить на украинские позиции.

Также Россия продолжает наносить удары по Харькову и области. Под ударом гражданские — есть разрушения домов и пострадавшие.

война ВСУ Харьков атака наступление
Дмитрий Крючков - редактор
Автор:
Дмитрий Крючков
