РФ обстріляла Харківщину — є загиблий, отримав поранення 11-річний хлопчик

Руйнування після обстрілу Харківщини. Фото: Харківська обласна прокуратура

У вівторок, 2 квітня близько 17:15, російська армія обстріляла село Новоосинове Куп'янського району Харківської області. Унаслідок обстрілу загинув 58-річний чоловік та отримав поранення його 11-річний син.

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

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