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РФ обстріляла Харківщину — є загиблий, отримав поранення 11-річний хлопчик

2 квітня 2024 21:10
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
РФ обстріляла Харківщину — є загиблий, отримав поранення 11-річний хлопчик
Руйнування після обстрілу Харківщини. Фото: Харківська обласна прокуратура
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

У вівторок, 2 квітня близько 17:15, російська армія обстріляла село Новоосинове Куп'янського району Харківської області. Унаслідок обстрілу загинув 58-річний чоловік та отримав поранення його 11-річний син.

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

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Під час артилерійського обстрілу потерпілі перебували на території власного подвір'я.   Пораненого хлопчика госпіталізували. Він у важкому стані.

Новина доповнюється.

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