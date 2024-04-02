РФ обстріляла Харківщину — є загиблий, отримав поранення 11-річний хлопчик
2 квітня 2024 21:10
Руйнування після обстрілу Харківщини. Фото: Харківська обласна прокуратура
У вівторок, 2 квітня близько 17:15, російська армія обстріляла село Новоосинове Куп'янського району Харківської області. Унаслідок обстрілу загинув 58-річний чоловік та отримав поранення його 11-річний син.
Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі.
Читайте також:
Під час артилерійського обстрілу потерпілі перебували на території власного подвір'я. Пораненого хлопчика госпіталізували. Він у важкому стані.
Новина доповнюється.
Читайте Новини.LIVE!