Вибухи на Харківщині — внаслідок обстрілу поранено жінку

Прокурори фіксують наслідки обстрілу Вовчанська. Фото: Харківська обласна прокуратура

У Вовчанську Харківської області пролунали вибухи. Внаслідок російського артобстрілу зазнала поранень 27-річна дівчина.

Про це інформує пресслужба Харківської обласної прокуратури.

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Наслідки артобстрілу Вовчанська

Наслідки артобстрілу Вовчанська. Джерело: Харківська обласна прокуратура

Як повідомляється, артобстріл стався сьогодні вдень. Внаслідок удару було поранено 27-річну дівчину. Руйнувань та пошкоджень також зазнали й цивільні обʼєкти: житлові будинки та господарчі будівлі.

Ймовірна частина ворожого снаряду. Джерело: Харківська обласна прокуратура

Обстріл Харківщини — останні новини

Нагадаємо, раніше армія Росії вдарила по пожежно-рятувальному підрозділу у Харківській області, всі шестеро рятувальників залишилися живими.

Вчора ворог атакував одне з сіл Зміївського району області: тоді постраждало п'ятеро цивільних.

А не так давно стало відомо, що російські винищувачі завдали авіаудар по Зміївській теплоелектростанції, повністю знищивши інфраструктурний об'єкт.