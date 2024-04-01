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Вибухи на Харківщині — внаслідок обстрілу поранено жінку

1 квітня 2024 20:06
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Вибухи на Харківщині — внаслідок обстрілу поранено жінку
Прокурори фіксують наслідки обстрілу Вовчанська. Фото: Харківська обласна прокуратура
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

У Вовчанську Харківської області пролунали вибухи. Внаслідок російського артобстрілу зазнала поранень 27-річна дівчина.

Про це інформує пресслужба Харківської обласної прокуратури

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Вибухи на Харківщині — внаслідок обстрілу поранено жінку
Наслідки артобстрілу Вовчанська. Джерело: Харківська обласна прокуратура 

Як повідомляється, артобстріл стався сьогодні вдень. Внаслідок удару було поранено 27-річну дівчину.  Руйнувань та пошкоджень також зазнали й цивільні обʼєкти: житлові будинки та господарчі будівлі.

Вибухи на Харківщині — внаслідок обстрілу поранено жінку
Ймовірна частина ворожого снаряду. Джерело: Харківська обласна прокуратура 

Обстріл Харківщини — останні новини

Нагадаємо, раніше армія Росії вдарила по пожежно-рятувальному підрозділу у Харківській області, всі шестеро рятувальників залишилися живими.

Вчора ворог атакував одне з сіл Зміївського району області: тоді постраждало п'ятеро цивільних.

А не так давно стало відомо, що російські винищувачі завдали авіаудар по Зміївській теплоелектростанції, повністю знищивши інфраструктурний об'єкт.

вибух
Україна
Харківська область
прокуратура
війна в Україні

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