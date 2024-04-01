Вибухи на Харківщині — внаслідок обстрілу поранено жінку
У Вовчанську Харківської області пролунали вибухи. Внаслідок російського артобстрілу зазнала поранень 27-річна дівчина.
Про це інформує пресслужба Харківської обласної прокуратури.
Наслідки артобстрілу Вовчанська
Як повідомляється, артобстріл стався сьогодні вдень. Внаслідок удару було поранено 27-річну дівчину. Руйнувань та пошкоджень також зазнали й цивільні обʼєкти: житлові будинки та господарчі будівлі.
Обстріл Харківщини — останні новини
Нагадаємо, раніше армія Росії вдарила по пожежно-рятувальному підрозділу у Харківській області, всі шестеро рятувальників залишилися живими.
Вчора ворог атакував одне з сіл Зміївського району області: тоді постраждало п'ятеро цивільних.
А не так давно стало відомо, що російські винищувачі завдали авіаудар по Зміївській теплоелектростанції, повністю знищивши інфраструктурний об'єкт.
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