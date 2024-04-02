РФ обстреляла Харьковскую область — есть погибший, получил ранение 11-летний мальчик

Разрушения после обстрела Харьковской области. Фото: Харьковская областная прокуратура

Во вторник, 2 апреля около 17:15, российская армия обстреляла село Новоосиново Купянского района Харьковской области . В результате обстрела погиб 58-летний мужчина и получил ранение его 11-летний сын.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

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Во время артиллерийского обстрела потерпевшие находились на территории собственного подворья. Раненого мальчика госпитализировали. Он находится в тяжелом состоянии.

Также 2 апреля в 15:00 оккупанты нанесли удар по селу Ивашки Золочевской ОТГ Богодуховского района. По предварительной информации, россияне били из артиллерии. В результате обстрела повреждены по меньшей мере семь жилых домов, вспыхнули пожары.

Прокуроры начали досудебное расследование этих обстрелов по факту нарушения законов и обычаев войны.











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Напомним, днем 1 апреля в результате обстрела Волчанская Харьковской области получила ранение 27-летняя девушка. А ночью 1 апреля оккупанты атаковали пожарно-спасательное подразделение в Харьковской области.